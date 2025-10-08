Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Lorca

Todo lo que se sabe de los dos cadáveres tiroteados en Lorca

La Guardia Civil investiga un posible ajuste de cuentas: un hombre italiano de 65 años, con antecedentes por tráfico de drogas y homicidio, apareció en una casa de El Cantal; horas después se localizó otro cuerpo en el maletero de un coche a pocos kilómetros.

Imagen de un agente de la Guardia Civil.

Imagen de un agente de la Guardia Civil. Europa Press

Publicidad

La investigación abierta en Lorca (Murcia) se centra en un presunto ajuste de cuentas como posible móvil del doble crimen. Según fuentes próximas al caso, el primer hallazgo se produjo a las 13:50 del martes en El Cantal, una pequeña aldea litoral de apenas 60 habitantes. La empleada del hogar encontró el cuerpo sin vida de un varón italiano de 65 años que presentaba heridas de bala en una pierna y en el abdomen.

Unas dos horas después, los agentes localizaron un turismo con impactos de bala y restos de sangre en el kilómetro 154 de la RM-332, frente al bar ‘Ramonete’, en la pedanía del mismo nombre y situada a unos kilómetros de El Cantal. En el maletero había un segundo cadáver con signos de violencia por arma de fuego, aún sin identificar.

Perfil de una de las víctimas

Del primer fallecido, de nacionalidad italiana, constan antecedentes por tráfico de drogas y homicidio, según las mismas fuentes. Ese historial penal y el modo en que se produjeron los hechos orientan, de inicio, hacia la hipótesis del ajuste de cuentas, si bien los investigadores no descartan ningún escenario en esta fase preliminar.

El coche hallado en la RM-332 presentaba impactos de bala visibles. La localización del segundo cuerpo en el maletero y la proximidad temporal entre ambos sucesos refuerzan la impresión de una secuencia criminal conectada, extremo que deberá confirmar la Policía Judicial tras los análisis de balística, ADN y huellas, así como el estudio de cámaras y tránsitos en la zona.

Dispositivo y secreto de las diligencias

La Guardia Civil ha desplegado un amplio dispositivo terrestre y aéreo para asegurar los escenarios, recabar indicios y tratar de reconstruir los movimientos previos y posteriores a los hechos. De momento, no se han ofrecido más detalles ni se han confirmado oficialmente las identidades completas de las víctimas. Las diligencias han sido declaradas secretas, por lo que la información disponible es limitada mientras avanza la fase técnica.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Rescatan los cuerpos sin vida de las cuatro personas desaparecidas en el derrumbe del edificio en el barrio de Ópera de Madrid

Imagen tras el derrumbe parcial de un edificio en obras en Madrid

Publicidad

Sociedad

Comida en una foto de archivo

3 de cada 4 españoles no están dispuestos a reducir el gasto en alimentación

Obreros en las inmediaciones del edificio

La empresa que trabajaba en el edificio de la calle Hileras niega el exceso de carga en la planta que colapsó

El colapso de una vivienda en obras ha causado el desprendimiento parcial de la casa de al lado

Derrumbe de dos casas colindantes en el centro de Villarreal: los obreros lograron abandonar antes el edificio

Imagen de un agente de la Guardia Civil.
Lorca

Todo lo que se sabe de los dos cadáveres tiroteados en Lorca

Detenida en Barcelona una mujer por robar al personal de limpieza de edificios y entrar en 17 trasteros con llave falsa
Operación Mossos

Detenida en Barcelona una mujer por robar al personal de limpieza de edificios y entrar en 17 trasteros con llave falsa

Campamento de Álava denunciado
Campamento

Crecen las denuncias por el caso del campamento de Bernedo: 17 familias acusan prácticas inapropiadas con menores

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, confirma que 17 familias han denunciado ante la Ertzaintza lo ocurrido en el udaleku de Bernedo (Álava), donde se investigan posibles delitos de exhibicionismo, coacción y agresión sexual.

Siete detenidos por explotar a 45 trabajadores en La Rioja, incluidos tres menores: vivían hacinados y trabajaban sin contrato bajo promesas falsas de legalización
Operación policial

Siete detenidos por explotar a 45 trabajadores en La Rioja, incluidos tres menores: vivían hacinados y trabajaban sin contrato

La Guardia Civil ha detenido a siete personas en La Rioja, acusadas de formar una red criminal que explotaba laboralmente a trabajadores en situación irregular.

Coche de la policía local

Deja solo a su hijo de 11 años y se va de fiesta: le dijo que "se iba a una reunión y llegaría tarde"

Imagen de la vacuna contra la mpox

Absuelta la enfermera que simulaba vacunar a menores al apreciar el tribunal la eximente de alteración psíquica

Imagen de la situación después del derrumbe

VÍDEO: Así ha quedado el edificio de la calle Hileras, en el barrio de Ópera de Madrid, tras el derrumbe que deja 4 muertos

Publicidad