Todo lo que se sabe de los dos cadáveres tiroteados en Lorca

La investigación abierta en Lorca (Murcia) se centra en un presunto ajuste de cuentas como posible móvil del doble crimen. Según fuentes próximas al caso, el primer hallazgo se produjo a las 13:50 del martes en El Cantal, una pequeña aldea litoral de apenas 60 habitantes. La empleada del hogar encontró el cuerpo sin vida de un varón italiano de 65 años que presentaba heridas de bala en una pierna y en el abdomen.

Unas dos horas después, los agentes localizaron un turismo con impactos de bala y restos de sangre en el kilómetro 154 de la RM-332, frente al bar ‘Ramonete’, en la pedanía del mismo nombre y situada a unos kilómetros de El Cantal. En el maletero había un segundo cadáver con signos de violencia por arma de fuego, aún sin identificar.

Perfil de una de las víctimas

Del primer fallecido, de nacionalidad italiana, constan antecedentes por tráfico de drogas y homicidio, según las mismas fuentes. Ese historial penal y el modo en que se produjeron los hechos orientan, de inicio, hacia la hipótesis del ajuste de cuentas, si bien los investigadores no descartan ningún escenario en esta fase preliminar.

El coche hallado en la RM-332 presentaba impactos de bala visibles. La localización del segundo cuerpo en el maletero y la proximidad temporal entre ambos sucesos refuerzan la impresión de una secuencia criminal conectada, extremo que deberá confirmar la Policía Judicial tras los análisis de balística, ADN y huellas, así como el estudio de cámaras y tránsitos en la zona.

Dispositivo y secreto de las diligencias

La Guardia Civil ha desplegado un amplio dispositivo terrestre y aéreo para asegurar los escenarios, recabar indicios y tratar de reconstruir los movimientos previos y posteriores a los hechos. De momento, no se han ofrecido más detalles ni se han confirmado oficialmente las identidades completas de las víctimas. Las diligencias han sido declaradas secretas, por lo que la información disponible es limitada mientras avanza la fase técnica.

