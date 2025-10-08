3 de cada 4 españoles no están dispuestos a reducir el gasto en alimentación

Más del 80% de las personas encuestadas afirman prestar más atención a una dieta equilibrada y exige productos frescos y verduras en la hostelería. Además, casi el 90% de los titulares de Ticket Restaurant reconoce que mejora su presupuesto y no tiene que sacrificar sus gastos en alimentos mientras que más de la mitad de restaurantes confirma que atrae más clientes frecuentes.

Predominio de una dieta equilibrada

Esto no solo se refleja en el hogar, sino también en la manera en que se conciben las comidas fuera: el 69% continúa saliendo a restaurantes, frente al 86 % que estaba dispuesto a reducirlo en 2024. Comer fuera se ve como parte del bienestar personal y social.

Una de las grandes transformaciones es el concepto de alimentación saludable. El 87% de los encuestados presta ahora más atención a llevar una dieta equilibrada, frente al 82% del año anterior. Pero lo que marca el cambio no es solo la intención, sino el criterio: el 96% exige frescura en los productos y un 82% demanda más verduras en los platos, dejando atrás modas como el veganismo o vegetarianismo, que solo son decisivos para un 35%.

Tomar acción contra el desperdicio

El 83% de los encuestados asegura estar preocupados por el desperdicio alimentario y esto ha ayudado a hacer un cambio en la hostelería. El 90 % de los restaurantes ya aplica medidas contra el desperdicio alimentario, como ofrecer doggy bags, que ahora reclaman 8 de cada 10 clientes, y colaborar con apps que evitan tirar comida, usadas por un 17% de locales. Una respuesta alineada con la preocupación social: el 83% de las personas está sensibilizada con este problema.

Conciliación y crecimiento de la economía

En este nuevo ecosistema, Ticket Restaurant emerge como un puente clave entre consumidores y restauración. El 88% de sus usuarios afirma que les ayuda a mejorar su presupuesto y evita que tengan que recortar en alimentación. A su vez, un 81% podría cubrir todos sus almuerzos si se duplicara la asignación, reduciendo estrés y facilitando la conciliación.

Desde la perspectiva empresarial, el impacto también es notable: el 60% de los restaurantes confirma que los usuarios de Ticket Restaurant acuden con mayor frecuencia, y un 59% ha visto mejorar su facturación. Además, el 31% de los locales ha ganado nuevos clientes gracias a este servicio, más del doble que el año anterior.

El Barómetro FOOD 2025 demuestra que los españoles quieren cuidarse y, al mismo tiempo, disfrutar de la experiencia de comer en restaurantes. La hostelería responde con una oferta más equilibrada y sostenible, y Ticket Restaurant es la herramienta que conecta ambas realidades.

