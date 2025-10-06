Detenido en Lleida por violar a su hija de 20 años delante de su otro hijo de 8 en plena calle

Suceso impactante en Lleida, un hombre de 40 años ha sido detenido por la Guardia Urbana por presuntamente violar a su hija de 20 años en mitad de la calle y en presencia de su otro hijo de tan solo 8 años de edad. Los hechos tenían lugar la madrugada del sábado en la zona de la Llotja (Avenida Tototosa), según ha adelantado el diario 'Segre' y confirmado 'EFE'.

Todo sucedió presuntamente sobre las 03:00 horas, cuando dos agentes de la Guardia Urbana interceptaron a una "pareja" manteniendo relaciones sexuales en plena calle, por lo que procedieron identificarles. Lo que causo el horror de los agentes, que descubrieron que se trataba de un padre y su hija. Tras esto, la joven confesó que el hombre estaba abusando de ella. En el lugar de los hechos también había un niño de 8 años, hijo del hombre y hermano de la víctima.

Detención del agresor

Ante esta situación, los agentes detuvieron al agresor inmediatamente acusándole de un delito de agresión sexual con penetración y trasladaron el caso a los Mossos d'Esquadra que serán los encargados de ampliar la investigación.

La joven fue trasladada al Hospital Arnau de Vilanova para realizarle distintas pruebas médicas y el niño fue entregado a su madre. Los próximos pasos serán investigar si el hombre habría abusado de su hija en otras ocasiones y proceder a su penalización judicial.

