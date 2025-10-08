Derrumbe de dos casas colindantes en el centro de Villarreal: los obreros lograron abandonar antes el edificio

Un impresionante desplome en pleno casco urbano de Villarreal ha generado una situación de urgencia: la calle Santa Clara ha sido cerrada al tránsito, tras desprenderse una edificación principal y a su vez, la que se encontraba al lado, encontrándose esta actualmente no habitada.

Según informan fuentes municipales, la vivienda se encontraba en proceso de obras cuando se produjo el derrumbe. Afortunadamente, los obreros involucrados pudieron abandonar el inmueble con rapidez tras escuchar los ruidos y sin resultar afectados, aunque el suceso ha provocado momentos de tensión, conmoción y ha resultado impactante para los allí presentes.

Los fragmentos del edificio colapsado ayer a las 14:00 horas alcanzaron la calzada y ocuparon parte de la vía. La respuesta fue inmediata. Por precaución, los agentes de la Policía Local cortaron el paso, evitando posibles riesgos para los peatones y el tráfico.

La vicealcaldesa de la localidad, María Fajardo, lamenta esta caída fortuita y agradece no tener que lamentar daños personales. Además, afirma que en estos momentos no hay hipótesis oficial de la causa del desplome y asegura que la vivienda contaba con todas las licencias para la ejecución de las obras.

Durante la mañana de hoy, técnicos de Iberdrola acudirán para la retirada de un poste de baja tensión. En el caso de que así se requiera, el Ayuntamiento procederá a la demolición de un muro cercano que ha quedado ante el peligro que puede suponer además por las previsiones meteorológicas de los próximos días. Los arquitectos han realizado las inspecciones pertinentes en las viviendas más cercanas y confirman que no hay riesgo alguno, por lo que no se ha procedido al desalojo de los vecinos.

Aun así, el incidente ha generado asombro entre los residentes por darse en una zona céntrica: la calle Santa Clara conecta con espacios relevantes del casco histórico, como el entorno de la Basílica de San Pascual. Por ahora, el Ayuntamiento mantiene la vía cerrada y continúa con comprobaciones estructurales. Se espera que técnicos municipales inspeccionen la zona en profundidad para determinar causas y responsabilidades.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com