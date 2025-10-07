Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Comunidad de Madrid

Se derrumba un edificio del centro de Madrid que deja 10 heridos y 4 desaparecidos

Siete personas se encontraban dentro del edificio en el momento del derrumbe. Por el momento hay 10 heridos y cuatro desaparecidos.

Se derrumba un edificio en la calle Hileras del centro de Madrid

Derrumbe de un edificio en Madrid

Publicidad

El forjado de un edificio en obras de seis plantas se ha derrumbado parcialmente este martes en la calle Hileras, en la zona de Ópera del centro de Madrid. En el momento el derrumbe se encontraban siete personas dentro del edificio de los cuales tres han resultado heridos y cuatro continúan desaparecidos, según han indicado fuentes policiales a Antena 3 Noticias.

En estos momentos los guías caninos de la Policía Nacional y drones de la Policía Municipal trabajan con el fin de localizar posibles personas atrapadas. Según ha informado Emergencias Madrid, los operarios que se encontraban trabajando en el inmueble han echado en falta a algunos compañeros.

En cuanto a los heridos, desde Samur Protección Civil han informado previamente de la atención a un obrero que ha tenido que ser trasladado al hospital con una fractura en la pierna y de otros dos con contusiones leves.

Los trabajadores de tiendas cercanas a la zona han declarado a EFE que han escuchado un "estruendo" y que de repente ha empezado a salir "mucho polvo" con un "olor raro". Algunos vecinos han tenido que ser desalojados hasta asegurar la zona y no pueden acceder a sus viviendas.

El edificio estaba en rehabilitación para convertirse en un hotel

La calle Hileras se encuentra en una de las zonas más céntricas de Madrid, entre la plaza de Ópera y la Puerta del Sol. El edificio, en el que anteriormente habían oficinas, se encontraba en proceso de rehabilitación para convertirse en un hotel.

Tal y como indica la información del portal de consulta de licencias y expedientes urbanísticas del Ayuntamiento de Madrid, el pasado mes de febrero se autorizó la implantación de la actividad de hospedaje en el edificio.

La empresa encargada del proyecto indica en su portal web que prevé instalar un hotel de cuatro estrellas una vez terminadas las labores de "rehabilitación integral y consolidación estructural" y "reestructuración y rehabilitación de garajes". En la web del Ayuntamiento se indica que el pasado mes de junio se tramitó una declaración responsable de actividad para la instalación de una grúa-torre en el interior del edificio.

Ayuso acude al lugar y Almeida suspende su agenda en Londres

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acudido al lugar del incidente. Según han informado fuentes regionales, está accediendo en estos momentos al puesto de control para conocer el detalle de cómo está la situación. También se han acercado hasta el lugar la vicealcaldesa de la capital, Inma Sanz, y el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante.

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se encontraba en Londres y ha suspendido su participación en la Bloomberg LSE European City Leadership Initiative para regresar a Madrid.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Llegan a España los otros 27 integrantes de la flotilla interceptada por Israel que quedaban por regresar

Llegada a Madrid de otro grupo de activistas españoles.

Publicidad

Sociedad

Imagen de un agente de la Guardia Civil.

Muere un hombre al caer por el hueco del ascensor tras quedar atrapado en su edificio en Silla, Valencia

Se derrumba un edificio en la calle Hileras del centro de Madrid

Se derrumba un edificio del centro de Madrid que deja 10 heridos y 4 desaparecidos

Una persona mayor en un hospital

500 personas viven en los hospitales públicos de Canarias: "Hay pacientes que llevan hasta tres años viviendo en una planta"

Síntomas del sarampión
Sarampión

Detectan un brote de sarampión en el Garraf con ocho casos confirmados

Vista general de Eurovisión 2025 en Suiza
Eurovision

Alemania presiona a la UER y amenaza con retirarse de Eurovisión si Israel es expulsado

Un vehículo de los Mossos d'Esquadra.
Lleida

Detenido en Lleida el padre acusado de agredir sexualmente a su hija tras quebrantar la orden de alejamiento

El hombre, de 40 años, fue arrestado de nuevo este martes después de presentarse en el edificio donde vive la víctima; el domingo quedó en libertad con cargos y con prohibición de acercarse a menos de 200 metros.

Un asesino múltiple se instala en una aldea de Ourense ante el miedo de sus vecinos: "antes de saber quien era le ayudabamos"
Asesino múltiple

Un asesino múltiple se instala en una aldea de Ourense ante el miedo de sus vecinos: "antes de saber quién era le ayudábamos"

Salió de prisión en febrero. En su historial suma el asesinato de un hombre, de una niña de 11 años en los años ochenta, y de una mujer en Ourense en 2005. Los vecinos están preocupados por su nuevo vecino.

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional

Ataca con 2 cuchillos a varios policías, se atrinchera tras una discusión vecinal y recibe varios disparos en las piernas en Madrid

Vehículo de la Policía Local de Málaga

Un hombre agrede sexualmente a una menor, le ataca con unas tijeras e intenta huir a nado en Málaga

Captura de un vídeo de la reunión del Cecopi grabado por la productora contratada por Emergencias de la Generalitat en la mañana del 29 de octubre

Vídeos del día de la Dana revelan que Pradas conocía la situación del barranco del Poyo y Río Magro a mediodía

Publicidad