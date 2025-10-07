Se derrumba un edificio del centro de Madrid que deja 10 heridos y 4 desaparecidos

El forjado de un edificio en obras de seis plantas se ha derrumbado parcialmente este martes en la calle Hileras, en la zona de Ópera del centro de Madrid. En el momento el derrumbe se encontraban siete personas dentro del edificio de los cuales tres han resultado heridos y cuatro continúan desaparecidos, según han indicado fuentes policiales a Antena 3 Noticias.

En estos momentos los guías caninos de la Policía Nacional y drones de la Policía Municipal trabajan con el fin de localizar posibles personas atrapadas. Según ha informado Emergencias Madrid, los operarios que se encontraban trabajando en el inmueble han echado en falta a algunos compañeros.

En cuanto a los heridos, desde Samur Protección Civil han informado previamente de la atención a un obrero que ha tenido que ser trasladado al hospital con una fractura en la pierna y de otros dos con contusiones leves.

Los trabajadores de tiendas cercanas a la zona han declarado a EFE que han escuchado un "estruendo" y que de repente ha empezado a salir "mucho polvo" con un "olor raro". Algunos vecinos han tenido que ser desalojados hasta asegurar la zona y no pueden acceder a sus viviendas.

El edificio estaba en rehabilitación para convertirse en un hotel

La calle Hileras se encuentra en una de las zonas más céntricas de Madrid, entre la plaza de Ópera y la Puerta del Sol. El edificio, en el que anteriormente habían oficinas, se encontraba en proceso de rehabilitación para convertirse en un hotel.

Tal y como indica la información del portal de consulta de licencias y expedientes urbanísticas del Ayuntamiento de Madrid, el pasado mes de febrero se autorizó la implantación de la actividad de hospedaje en el edificio.

La empresa encargada del proyecto indica en su portal web que prevé instalar un hotel de cuatro estrellas una vez terminadas las labores de "rehabilitación integral y consolidación estructural" y "reestructuración y rehabilitación de garajes". En la web del Ayuntamiento se indica que el pasado mes de junio se tramitó una declaración responsable de actividad para la instalación de una grúa-torre en el interior del edificio.

Ayuso acude al lugar y Almeida suspende su agenda en Londres

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acudido al lugar del incidente. Según han informado fuentes regionales, está accediendo en estos momentos al puesto de control para conocer el detalle de cómo está la situación. También se han acercado hasta el lugar la vicealcaldesa de la capital, Inma Sanz, y el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante.

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se encontraba en Londres y ha suspendido su participación en la Bloomberg LSE European City Leadership Initiative para regresar a Madrid.

