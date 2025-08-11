La Guardia Civil desmantela un grupo que ofrecía retiros espirituales con ayahuasca en Pedreguer, Alicante

Una gran parcela con piscina, situada en Pedreguer, Alicante, esconde en su interior, según la Guardia Civil, grandes cantidades de sustancias psicoactivas. La benemérita ha incautado 11 litros de ayahuasca preparada para el consumo, 117 ejemplares de cactus de San Pedro, varias botellas de secreciones de Sapo de Kambó, 7 kilogramos de Mimosa, 368 kg de semillas de Harmal, 945 comprimidos de Ritalín , además de dinero en efectivo.

Según explican, anunciaban paquetes vacaciones, que rondaban los 1000 euros -dependiendo de los días- que incluían la estancia y el consumo de estas sustancias. Calculan que habrían recaudado una fortuna en el último año.

Al parecer, en el interior de las instalaciones, encontraron varias camas, donde los miembros de las organización preparaban y suministraban las sustancias a los clientes. En el momento del registro, habían 16 personas alojadas. Ha sido uno de los huéspedes quien ha dado la voz de alarma y ha denunciado la situación.

Los vecinos desconocían la situación

Los vecinos aseguran que no conocían las situación. Hay que tener en cuenta que en esa zona la mayoría de chalets, disponen de muros altos y guardan una distancia considerable los unos de los otros. Aún así, una de las residentes de la zona, ha asegurado a un equipo de Antena 3 Noticias, que entraban vehículos de alta gama a diario y que prácticamente no se escuchaba nada.

Según apuntan los agentes, se anunciaban como una organización de referencia de retiros espirituales, que ostentaba incluso premios como aval. De hecho, difundían publicidad de forma masiva y atraían a clientes de todo el mundo, especialmente de países europeos. Estos clientes, se sentían atraídos dicen por una experiencia mística y beneficiosa para la salud.

Hay 3 detenidos, dos hombres y una mujer de 33 años -cabecillas de la organización- y 5 investigados, que trabajarían como "guías espirituales". Se les imputan los delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a un grupo criminal.

