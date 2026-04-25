Oleada de robos en los restaurantes de la playa de Valencia

Uno de los hosteleros que sufre a los delincuentes nos habla sin enseñar su rostro y con una mezcla de hartazgo e indignación. Es el propietario de dos locales en la playa valenciana de la Malvarrosa: "Nos han robadomás de 30 veces en los últimos meses. No ha llegado el técnico a reparar el destrozo y ya nos han vuelto a robar", explica. Y la situación se repite en todos los locales de las playas Malvarrosa y Las Arenas, en la ciudad de Valencia. Los hosteleros denuncian más de un centenar de robos en menos de un año."El modus operandi es siempre el mismo. Actúan de madrugada cuando los locales están cerrados. Se llevan cualquier cosa porque solo buscan robar algo para venderlo y poder comprar droga", nos explica José Miralles, presidente de la Asociación de Restaurantes Malvarrosa.

Robos con total impunidad

En la grabación de las cámaras de seguridad de un local se ve cómo un ladrón encapuchado busca dinero mientras suena la alarma y finalmente se lleva un televisor. Un trabajador del local denuncia que no hay suficientevigilancia nocturna y "pueden estar más de una hora robando dentro del establecimiento sin que nadie se dé cuenta". Se llevan ordenadores portátiles, dispositivos digitales para realizar la comanda, pero también botellas de alcohol y hasta cajas de helados. Todo les vale a los malhechores con tal de conseguir un botín que puedan vender. "En nuestro chiringuito han robado cuatro veces y en el restaurante solo una y se llevaron 11 sombrillas. Muchas cosas que roban luego las abandonan en el paseo porque nadie se las compra", añade. En otra grabación de seguridad a la que accedemos se ve cómo un hombre con dificultad para mantenerse en pie coge material de una obra cercana y lo lanza contra un establecimiento. Se aprecia con claridad cómo utiliza un objeto de gran tamaño para hacer palanca e intentar accerder al negocio.

Multireincidentes

A lo largo del paseo hay restaurantes con cristales rotos y restaurantes que cuelgan carteles avisando de que no hay dinero en metálico porque todas las noches se vacía la caja. A lo largo del paseo lo que hay es mucha indignación. "Hoy somos nosotros, mañana el restaurante vecino y la policía no hace absolutamente nada", cuenta Pascual Sánchez, director del restaurante La Pepica. Es una de las arrocerías más icónicas de la ciudad: "Este año ya nos han robado 10 veces. asegura. Lo último que se han llevado son los vallas de aluminio que separan nuestra terraza del local del vecino. Llevamos más de 10 mil euros en reparaciones. El destrozo que nos causan es mayúsculo para luego conseguir dos papelinas", explica Sánchez. Los resturadores coinciden en que en los últimos meses, además de los robos, se han multiplicado los actos vandálicos en la zona. Por eso, reclaman vigilancia nocturna constante para acabar con los asaltos y evitar la degradación de la zona.

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