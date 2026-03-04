Suben un 26% las denuncias por agresiones a sanitarios en 2025: 138 detenidos

La Policía Nacional ha presentado en el Complejo Policial de Canillas el balance de las agresiones a profesionales sanitarios durante 2025 . Durante ese periodo se llevaron a cabo más de 11.000 actuaciones policiales, se tramitaron 513 denuncias (26,35% más que en 2024) y se detuvo a 138 personas por agresiones a profesionales en el ámbito sanitario. Del total de intervenciones, más de 3.500 se produjeron en centros sanitarios y alrededor de 8.000 en asistencias domiciliarias.

Aumentan las denuncias, no necesariamente las agresiones

Según le balance presentado, se ha registrado un 26.34% más de denuncias respecto al año anterior. No obstante, desde la Policía Nacional se subraya que el incremento de denuncias no implica necesariamente un aumento de las agresiones, sino una mayor concienciación del colectivo sanitario y una apuesta decidida por la "tolerancia 0" frente a cualquier tipo de violencia ejercida por pacientes o acompañantes. En este sentido, Manuel Yanguas, Interlocutor Policial Nacional Sanitario, señala que "en el caso de que se produzca una agresión hay que denunciar, es la única forma de acabar con ello". Además, el Comisario añade que "no hay que aguantar una agresión o insulto", es el mensaje que traslada la Policía Nacional.

Los delitos más frecuentes en 2025 fueron los atentados a funcionario público, las amenazas, las lesiones y las coacciones, ejercidos tanto mediante la violencia física como la intimidación o violencia psíquica.

Sevilla, la provincia que más denuncia

Las provincias con mayor número de denuncias en demarcación de Policía Nacional fueron Sevilla, Málaga y Cádiz. Por meses, junio registró el mayor volumen de denuncias y, en cuanto a la distribución semanal, los lunes y martes concentraron más casos, especialmente en la franja horaria comprendida entre las 11h y las 12h.

Los médicos volvieron a ser el colectivo que más denuncias interpuso, seguidos por profesionales de la enfermería.

Más de 12.000 profesionales formados en prevención en 2025

Actualmente, 76 agentes ejercen como interlocutores policiales sanitarios en todo el territorio nacional. Su labor consiste en mantener un canal directo y bidireccional con centros médicos, responsables de seguridad y profesionales del sector, con el objetivo de reforzar la prevención y mejorar la respuesta policial.

Durante 2025, más de 12.000 profesionales sanitarios recibieron formación técnica y herramientas preventivas ante agresiones. Desde 2017, cuando se implantó la instrucción 3/2027 de la Secretaría de Estado de Seguridad sobre medidas policiales frente a agresiones a profesionales de la salud más de 50.000 sanitarios han participado en estas acciones formativas, tanto presenciales como online.

Además, el año pasado se amplió la formación a otros trabajadores del entorno sanitario, como celadores, personal administrativo y vigilantes de seguridad, así como a profesionales que desarrollan su labor fuera de los centros médicos, entre ellos, personal de ambulancia, servicios de emergencia y distintos colectivos sanitarios.

La actividad formativa también se extendió al ámbito universitario, con sesiones dirigidas a estudiantes de últimos cursos de grados sanitarios y a personal en prácticas en clínicas universitarias.

Yanguas ha asegurado que la Policía Nacional pretende activar un protocolo de denuncias "in situ" en los centros sanitarios para que el personal agredido pueda denunciar en el propio centro donde se produce la agresión.

