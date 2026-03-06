Efemérides de hoy 6 de marzo de 2026: ¿Qué pasó el 6 de marzo?

El 6 de marzo de 1964, en una intervención radiofónica, el líder del movimiento, Elijah Muhammad, comunica que el boxeador Cassius Marcellus Clay pasa a llamarse Muhammad Ali, un nombre con profundo significado religioso: 'Muhammad', digno de alabanza, y 'Ali', en referencia a una figura central del islam. Días antes, tras proclamarse campeón mundial de los pesos pesados al derrotar a Sonny Liston, el boxeador había hecho público su ingreso en la Nación del Islam y que iba a abandonar su "nombre de esclavo" adoptando en un primer momento el nombre de Cassius X.

El gesto trascendió lo deportivo y sacudió a la opinión pública en plena lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. A sus 22 años, Ali no solo desafiaba a sus rivales sobre el ring, sino también a las convenciones sociales y mediáticas de la época, que tardaron años en asumir su nuevo nombre. Con aquella decisión, el campeón inició una trayectoria en la que fe, identidad y activismo caminarían de la mano, consolidando a Muhammad Ali como una figura global cuyo impacto fue mucho más allá del boxeo.

Un 6 de marzo, pero de 1862, un devastador incendio arrasa buena parte del Alcázar de Segovia, entonces sede del Real Colegio de Artillería, institución fundada en tiempos de Carlos III, y provoca uno de los mayores desastres patrimoniales de la historia de la ciudad. El fuego, originado según las crónicas en una estufa situada en dependencias de la Academia, se propagó con rapidez por los artesonados y estructuras de madera, destruyendo cubiertas, salones y valiosos fondos artísticos y bibliográficos, y obligando al traslado de los alumnos al cercano convento de San Francisco. El siniestro marcó un antes y un después en la vida del monumento, hoy Patrimonio Mundial de la Unesco, que no iniciaría su reconstrucción hasta décadas más tarde y cuya silueta actual es, en parte, fruto de aquella tragedia.

¿Qué pasó el 6 de marzo?

1714.- Firma del tratado de Rastatt, uno de los acuerdos de la Paz de Utrecht, que pone fin a la Guerra de Sucesión española entre el reino de Francia y el Imperio Habsburgo.

1853.- La ópera de Giuseppe Verdi, 'La Traviata', se estrena en el teatro La Fenice de Venecia.

1899.- La farmacéutica alemana Bayer patenta en Berlín la aspirina, nombre comercial del analgésico cuyo principio activo es el ácido acetilsalicílico.

1902.- El Madrid Foot-Ball Club, germen del actual Real Madrid Club de Fútbol, se constituye como sociedad deportiva.

1946.- Francia reconoce a Vietnam, gobernada por Hồ Chí Minh, como Estado libre dentro de la Comunidad Francesa, pero no libre.

1957.- Ghana se convierte en el primer país de África subsahariana que accede a la independencia.

1961.- Se publica la primera historia de '13 Rue del Percebe' en la revista juvenil Tío Vivo.

1967.- La escritora soviética Svetlana Alilúieva Stálina, hija del dictador Iósif Stalin, se refugia en la embajada de Estados Unidos de Nueva Delhi (India) y solicita asilo político.

1980.- La escritora Marguerite Yourcenar es la primera mujer elegida miembro de número de la Academia francesa.

2001.- Un juez federal argentino declara inconstitucionales las leyes de amnistía de Punto Final y Obediencia Debida que impidieron juzgar los crímenes cometidos durante la dictadura.

2024.- Se publica ‘En agosto nos vemos’, obra póstuma de García Márquez.

¿Quién nació el 6 de marzo?

1475.- Miguel Ángel Buonarotti, arquitecto, escultor y pintor italiano renacentista.

1891.- Victoria Kent, política española.

1926.- Alan Greenspan, economista, fue presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos.

1927.- Gabriel García Márquez, escritor colombiano.

1967.- Julio Bocca, bailarín argentino.

1972.- Shaquille O'Neal, jugador de baloncesto estadounidense.

1990.- Clara Lago, actriz española.

¿Quién murió el 6 de marzo?

1900.- Gottlieb Daimler, fabricante de automóviles alemán.

1994.- Melina Mercuri, actriz y política griega.

2007.- José Luis Coll García, humorista español.

2015.- Pilar Montoya, bailaora española.

2016.- Nancy Reagan, ex primera dama estadounidense.

2019.- José Pedro Pérez-Llorca, político español, uno de los ponentes de la Constitución.

2020.- McCoy Tyner, pianista estadounidense de jazz.

¿Qué se celebra el 6 de marzo?

Hoy, 6 de marzo, se celebra el Día Internacional del Escultor.

Horóscopo del 6 de marzo

Los nacidos el 6 de marzo pertenecen al signo del zodiaco Piscis.

Santoral del 6 de marzo

Hoy, 6 de marzo, se celebra santa Coleta Boylet y los santos Julián, Olegario y Marciano de Tortona.