Detenido en Granada un hombre buscado por un delito de agresión sexual a un menor

El fugitivo de 45 años tenía una orden de búsqueda e ingreso en prisión dictada por la Audiencia Provincial de Guipúzcoa.

Manuel Pinardo
Publicado:

La Guardia Civil ha arrestado al varón de 45 años que tenía una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión dictada por la Audiencia Provincial de Guipúzcoa por un presunto delito de agresión sexual a un menor.

La detención se llevó a cabo en Granada, según ha informado este jueves el Instituto Armado, el hombre solía cambiar de domicilio y residía en varias viviendas okupadas en las zonas del Albaicín y las Cuevas del Sacromonte. El arresto se inició al recibir un oficio judicial ordenando la localización y detención del acusado.

Vigilaban en todo momento sus movimientos

Los agentes localizaron al sospechoso en el barrio de Albaicín, donde finalmente fue detenido tras varios dispositivos de vigilancia y apostadero sobre la zona.

El hombre arrestado fue trasladado a las dependencias policiales para poder verificar su identidad. También comprobaron si la orden de detención judicial estaba en vigor tras ser dictada por un juzgado de Granada por un delito contra la seguridad vial.

El hombre detenido ya ha sido puesto a disposición judicial y se ha decretado su ingreso a prisión.

Otro detenido en Barcelona

Los Mossos d'Esquadra han arrestado a un hombre en Barcelona acusado de un delito de robo con violencia e intimidación cometido en una tienda, acumulando 55 antecedentes penales, seis de ellos en este 2026.

El detenido, de 29 años, estaba investigado para esclarecer la autoría de un robo en una tienda que acabó con dos trabajadoras agredidas tras resistirse al robo.

Los Mossos llevaron una investigación incluyendo un procedimiento fotográfico pudiendo identificar a uno de los autores del robo. Posteriormente, otro hombre fue identificado y arrestado como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación. En 2025 acumuló 29 antecedentes penales.

La Policía Nacional carga en Alicante

Se ha desarticulado una banda criminal en Alicante que captó a 55 mujeres ucranianas usando sus identidades para crear nuevas cuentas bancarias, llegando a mover unos 4,7 millones de euros estafando a plataformas de casas de apuestas y juegos online.

En la operación, se han detenido a 12 personas, ocho en Alicante y cuatro en Valencia. Con un sistema desarrollado mediante programas informáticos usurparon la identidad a 5.000 ciudadanos de 17 nacionalidades distintas.

