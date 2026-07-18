Detenido un vecino de 69 años por el conato de incendio de Masca y otros dos fuegos recientes

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de 69 años como presunto responsable del conato de incendio forestal declarado este sábado en el barranco de Masca, en el municipio tinerfeño de Buenavista del Norte, un fuego que ha quedado estabilizado tras afectar a cerca de una hectárea de terreno.

Según ha informado el Cabildo de Tenerife, el arrestado está siendo investigado por su presunta implicación no solo en este incendio, sino también en otros dos conatos registrados durante el último mes y medio en la misma zona.

El fuego se originó alrededor de las 12.00 horas en una superficie de cañaveral y retama, con viviendas situadas a unos 50 metros del foco, lo que motivó la activación de un amplio dispositivo de extinción.

En las labores participaron tres helicópteros, dos del Cabildo y uno del Gobierno de Canarias, efectivos de la Brifor, agentes de Medio Ambiente, bomberos del Consorcio de Tenerife, voluntarios, así como efectivos de la Policía Local de Buenavista del Norte y de la Guardia Civil.

La consejera insular de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, ha destacado que el incendio pudo estabilizarse gracias a un "amplio dispositivo con una veintena de medios terrestres y aéreos".

La Guardia Civil ha explicado que la detención fue posible "gracias a la rápida actuación de los agentes", que lograron localizar y arrestar al presunto autor en menos de dos horas desde el inicio del incendio.

Según el instituto armado, el hombre habría prendido dos focos que ya han sido extinguidos. Una vez finalice la instrucción de las diligencias, el detenido será puesto a disposición de la autoridad judicial.

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