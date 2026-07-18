Desarticulan una red de carreras ilegales en Toledo: 17 detenidos y 25 investigados

La Guardia Civil ha detenido a 17 personas e investiga a otras 25 por su presunta implicación en la organización y participación de carreras ilegales celebradas en distintos puntos de la provincia de Toledo.

Las concentraciones conocidas como "Modo Francia", alcanzaron su mayor actividad entre noviembre de 2025 y febrero de 2026. En ellas se reunían numerosos asistentes para presenciar competiciones clandestinas en las que los conductores realizaban maniobras de extrema peligrosidad.

Según la investigación, durante estos eventos también se utilizaban artefactos pirotécnicos y extintores, lo que incrementaba el riesgo tanto para los participantes como para el público que acudía a las carreras.

Estas carreras clandestinas suponían un grave riesgo para la seguridad vial, la integridad de los asistentes y el orden público debido a las altas velocidades, las maniobras temerarias y la ausencia de medidas de seguridad, como indica la Guardia civil.

Entre los episodios más graves investigados destaca el ataque a un vehículo oficial durante una de las concentraciones, conocida como “Modo Francia 2”. Varios participantes rodearon el coche, lo rociaron con extintores y lanzaron antorchas y material pirotécnico. Además, uno de los implicados trató de introducir bajo el vehículo un objeto incendiario utilizando aerosoles inflamables a modo de lanzallamas.

La investigación también permitió frustrar parcialmente una tercera concentración ilegal y detener al conductor responsable de un atropello múltiple, que dio positivo en cocaína tras ser sometido a las pruebas correspondientes.

Tras varios meses de pesquisas, la Guardia Civil ha desarticulado el núcleo organizador de estas carreras ilegales. En total, han sido detenidas 17 personas e investigadas otras 25, lo que eleva a 42 el número de implicados. Entre los arrestados se encuentran los presuntos organizadores de los eventos y varios participantes acusados de agredir a agentes de la autoridad.

Durante la operación también se han intervenido diez vehículos presuntamente utilizados en la comisión de los delitos y se han tramitado cerca de una treintena de denuncias administrativas.

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