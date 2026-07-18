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Detenido un hombre e investigado otro por su presunta relación con 15 incendios en Zamora

Uno de los fuegos afectó a una vivienda habitada y puso en grave peligro a sus moradores.

Detenido un hombre e investigado otro por presuntamente provocar 15 incendios en la provincia de Zamora

Detenido un hombre e investigado otro por presuntamente provocar 15 incendios en la provincia de Zamora Europa Press

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Paula V. Sisó
Paula V. Sisó
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La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 31 años y ha investigado a otro de 32 como presuntos responsables de 15 incendios intencionados registrados en las localidades zamoranas de San Ciprián y Hermisende.

Ambos están siendo investigados por varios delitos de incendio e incendio forestal, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Uno de los fuegos afectó a una vivienda habitada y puso en grave peligro a sus moradores. Otros dos se produjeron dentro del casco urbano de San Ciprián, también con riesgo para las personas.

Además, los sospechosos estarían relacionados con otros siete incendios registrados en las proximidades de esta localidad y con cinco fuegos declarados en el término municipal de Hermisende.

La sucesión de estos incendios provocó una "importante alarma social" entre los vecinos de las zonas afectadas.

La investigación ha sido desarrollada por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de Zamora, con la colaboración de otras unidades de la Guardia Civil y de agentes medioambientales de la Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIIF), integrada en el operativo Infocal de Castilla y León.

Los agentes medioambientales participaron en los trabajos destinados a determinar las causas y el origen de los incendios.

Las diligencias practicadas y las pruebas e indicios recabados durante la investigación permitieron detener a uno de los sospechosos e investigar al segundo por su presunta implicación en los hechos. El detenido será puesto a disposición judicial a lo largo de este fin de semana.

La Guardia Civil ha destacado que la coordinación con la Brigada de Investigación de Incendios Forestales constituye una línea de trabajo habitual que permite reforzar la eficacia de las investigaciones relacionadas con este tipo de delitos.

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