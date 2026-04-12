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Detenido un hombre por presunta implicación en el incendio de la papelera de Iurreta en Vizcaya

Una empresa papelera se incendió el pasado viernes donde varias bobinas de papel se prendieron en llamas.

Bomberos Vizcaya

Bomberos VizcayaEuropa Press

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Lucía Hernández
Publicado:

Este viernes, 11 de abril, un hombre de 36 años ha sido detenido por la supuesta implicación en el incendio registrado en una empresa papelera en Iurreta, localidad vizcaína. Varias bobinas se prendieron fuego y el incendio obligó a cortar la carretera N-634 durante varias horas. Al parecer, el detenido mantiene una relación laboral con la empresa, según informó el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

El incendio tuvo lugar en la tarde del viernes y la Ertzaintza fue alertada de que habían empezado a arder bobinas de papel. Estas se encontraban en la explanada del recinto de una empresa del municipio.

Fuego de grandes dimensiones

El fuego alcanzó "unas grandes dimensiones", lo que provocó el cierre de la N-634, próxima a la empresa papelera, por unas horas. Los bomberos se desplazaron a la zona afectada para sofocar el incendio. Por otra parte, se abrió una investigación para esclarecer los hechos por los que se inició el fuego.

Hasta el momento, las indagaciones realizadas ayudaron a la identificación del hombre que mantenía un vínculo con la empresa, como supuesto implicado en el origen del incendio.

Tras realizar las confirmaciones necesarias, este sábado por la mañana, el sospechoso fue detenido y acusado de un presunto delito de daños por incendio. Fue puesto a disposición judicial este domingo, 12 de abril, y la Ertzaintza mantiene abierta la investigación.

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