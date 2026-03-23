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Al menos dos muertos tras el choque de un avión contra un camión de bomberos en el aeropuerto de LaGuardia, en Nueva York

Un avión se ha estrellado contra un vehículo de la Autoridad Portuaria provocando al menos dos muertes y múltiples heridos, algunos en estado crítico.

Avión estrellado contra un camión de bomberos en Nueva York

Un avión choca contra un camión de bomberos en el aeropuerto de LaGuardia, en Nueva York | Antena 3 Noticias

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Paula Hidalgo
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Un vuelo de Air Canada ha protagonizado un grave incidente este lunes en el Aeropuerto LaGuardia de Nueva York al colisionar contra un vehículo de la Autoridad Portuaria poco después de aterrizar. Las autoridades investigan lo ocurrido y, por el momento, dos personas han muerto y hay varios heridos, algunos en estado crítico.

Las dos víctimas confirmadas hasta el momento son el piloto y el copiloto de la aeronave en la que viajaban 76 personas y que contaba con cuatro tripulantes de la compañía a bordo, informa Reuters.

Ha sido el avión CRJ-900 que procedía de Montreal el que se ha estrellado contra el vehículo, que circulaba aproximadamente a 39 km/h, según apunta Flightradar24. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) ha ordenado la interrupción de las operaciones en tierra para todos los aviones en el aeropuerto.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) ha confirmado el choque, aunque ha señalado que las causas exactas del siniestro siguen bajo investigación y no ha facilitado más información sobre el número exacto de afectados.

Por su parte, un portavoz del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), citado por Associated Press, ha explicado que los servicios de emergencia recibieron el aviso de un "avión estrellado contra un vehículo en pista" a las 23:38 horas.

Imágenes del accidente

La magnitud del incidente ha quedado reflejada en varios vídeos grabados por testigos y difundidos en redes sociales. En las imágenes se aprecia cómo la aeronave presenta daños graves en la parte frontal del fuselaje, lo que apunta a un impacto de gran intensidad.

Las autoridades continúan investigando lo sucedido para esclarecer cómo se produjo la colisión en una zona restringida del aeropuerto.

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