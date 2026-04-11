Nueve personas heridas en el incendio de una industria farmacéutica en Mollet

Nueve personas han resultado heridas de carácter leve en el incendio de una industria farmacéutica en la localidad barcelonesa de Mollet del Vallès, que ya ha sido estabilizado por los bomberos, fuego que ha obligado a cortar al tráfico temporalmente esta madrugada la autopista AP-7.

El incendio, según informa Protección Civil, ha llevado a activar el plan de riesgos químicos PLASEQCAT, y ha comenzado pasadas las cuatro de la madrugada en un reactor de etinol y etanol de la empresa Euromed, situada en la calle Rec de Dalt de Mollet del Vallès.

Se han desplazado 16 dotaciones de los bomberos y personas del Grupo de Riesgos Tecnológicos (GRIT) hasta el lugar, así como Mossos d'Esquadra, sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y agentes de la policía local.Protección Civil ha señalado que, en estos momentos, se descarta cualquier afectación fuera del recinto industrial por este incendio, que los bomberos han estabilizado en la zona del reactor. Los bomberos trabajan también en comprobar el estado del alcantarillado en la zona, por si ha habido algún vertido, y en comprobar el estado del resto del recinto industrial. El fuego, precisa este cuerpo de emergencias, no ha afectado a las empresas del entorno. De madrugada, los Mossos han cortado al tráfico, en los dos sentidos, la autopista AP-7 por su proximidad a la industria, vía que ya está reabierta a la circulación.

El riesgo de derrumbe está impidiendo que los bomberos accedan al interior

Los bomberos trabajan esta mañana de sábado desde el exterior del edificio que alberga el reactor incendiado de madrugada en una industria farmacéutica en Mollet del Vallès (Barcelona) ante el riesgo de que la estructura colapse y se derrumbe, han informado a EFE fuentes de ese cuerpo de emergencias. Esa circunstancia impide que los efectivos del cuerpo puedan acceder al interior de la edificación, en la que a lo largo de esta mañana se han declarado tres conatos más de incendio, dos de los cuales han sido sofocados por los bomberos desde el exterior de la nave. Los bomberos, por otro lado, continúan trabajando en la inspección del alcantarillado para descartar que se haya registrado alguna fuga de producto químicos. Los servicios de emergencias, por otro lado, han reabierto los accesos al polígono en el que está enclavada la industria, según las mismas fuentes. Protección Civil ha activado esta madrugada, por este incendio, el plan de riesgos químicos PLASEQCAT.

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