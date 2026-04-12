Detenido un hombre tras la muerte de su expareja precipitada desde una terraza

La Policía Municipal de Pamplona investiga la muerte de una mujer que se ha precipitado desde la terraza de un edificio en el barrio de San Jorge de Pamplona. El suceso ha tenido lugar hacia las 4:30 horas de este domingo y se está investigando para determinar si se trata de un caso de violencia machista.

Según fuentes policiales, la investigación trata de determinar si la caída fue accidental o si el hombre detenido, su expareja, que además tenía una orden de alejamiento, pudo tener alguna implicación. Varios vecinos han asegurado que durante la madrugada escucharon una fuerte discusión en la vivienda, con gritos y llantos que se prolongaron tanto en la puerta como en el interior del domicilio.

Horas después, y por causas que aún se investigan, la mujer habría intentado descolgarse por la ventana de la cocina utilizando prendas de ropa anudadas hasta un segundo piso, momento en el que se precipitó a la vía pública.

Según fuentes cercanas al caso, fue la expareja de la víctima quien alertó al 112. Hasta el lugar se desplazaron efectivos sanitarios, que no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

Orden de alejamiento en vigor

Los agentes detuvieron al hombre por quebrantar la orden de alejamiento en vigor, derivada de una denuncia por malos tratos interpuesta por la víctima en septiembre de 2025. Sin embargo, ambos habrían retomado el contacto meses después y llevaban varios días conviviendo en el domicilio donde ocurrieron los hechos.

El Gobierno de Navarra ha trasladado sus condolencias a la familia de la víctima y ha mostrado su preocupación por lo sucedido. Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte.

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