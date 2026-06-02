Cómo inscribirse para ver al Papa León XIV en Madrid

11 de agosto de 2011, última fecha en la que un Papa visitó España. Fue Benedicto XVI quien pisó Madrid para presidir la Jornada Mundial de la Juventud. 15 años después, y con un papado de por medio, será León XIV quien regrese a nuestro país y visite cuatro ciudades españolas durante su Viaje Apostólico.

Una de ellas es la capital, Madrid, donde el Papa estará del 6 al 9 de junio con una agenda que ha obligado al ayuntamiento de la ciudad a desplegar un operativo policial bajo máximas medidas de seguridad. En total serán cuatro días donde la capital del país reunirá a miles de personas que asistirán al evento.

A pesar de que, desde la web de la Archidiócesis de Madrid han informado que "habrá sitio para todos", es obligatorio inscribirse previamente al acto, ya sea los del centro de Madrid o los del Bernabéu.

¿A qué puedo inscribirme?

Una vez León XIV aterrice en Madrid, el 6 de junio, se trasladará al Palacio Real y esa misma tarde visitará el proyecto social CEDIA 24 Horas de Cáritas, un centro especializado en la atención integral y acompañamiento de personas sin hogar. Tras ello, en torno a las 20:30 horas, presidirá una Vigilia de Oración con jóvenes en la Plaza de Lima donde el Papa llegará tras recorrer el Paseo de la Castellana en papamóvil que comenzará en la Plaza de San Juan de la Cruz.

A este acto es obligatorio inscribirse. Participarán 12 artistas: Hakuna; Música Godspell de Antonio Banderas; Siloé; Malmö 040; Antonio José; Hey Kid; Ignacio Serrano; Besmaya; DePol; Mr Rain; Inazio; Lola Tuduri; Antoñito Molina: Paola Pablo; Tuyo; Beret; Servus Mariae y Presencia Project.

Al día siguiente, 7 de junio, a las 10:00 horas tendrá lugar en la Plaza de Cibeles la Santa Misa y, posteriormente, en la zona cercana, una procesión eucarística por el día del Corpus.

¿Cómo inscribirme?

Para inscribirse hay que acceder a la web 'Con el Papa' y elegir la opción Inscripciones en el apartado de 'Peregrinos'. Deberás registrarse con un email, o con tu número de teléfono, y elegir entre 'Crear un grupo nuevo' -siempre que quieras apuntarte de cero a título individual para ir solo o con tus grupo de amigos o parroquia- o 'Unirme a un grupo existente' -si prefieres apuntarte a un grupo ya creado-.

A partir de este paso puedes elegir si irás solo, en grupo -y añadir a los distintos miembros- o con tu familia y amigos. Luego a cual de los actos quieres asistir: vigilia con jóvenes o a la Santa Misa con familias y procesión en Cibeles.

Una vez hayas seleccionado tus preferencias debes finalizar el registro completándolo con tus datos personales como nombre, teléfono, dirección o información religiosa como si eres laico, seminarista o clérigo secular, entre otros.

Finalmente, al correo o número de teléfono con el que te hayas registrado, llegará un mensaje confirmando la inscripción.

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