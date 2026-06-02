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Noticias de hoy, martes 2 de junio de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, martes 2 de junio de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, jueves 26 de marzo de 2026

Noticias de hoy, martes 2 de junio de 2026

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Antena 3 Noticias
Publicado:

El tiroteo en EE.UU, el ataque de Rusia a Ucrania o la huelga de profesores, entre las noticias más destacadas de hoy martes 2 de junio de 2026

Tiroteo

Seis personas han fallecido tras un tiroteo en la ciudad estadounidense de Muscatine. Las víctimas serían familiares del atacante, que posteriormente se ha quitado la vida.

Según las primeras investigaciones el suceso estaría relacionado con "un vínculo doméstico". Cuatro de las victimas fueron encontradas con heridas de bala en un mismo edificio, mientras que las otras dos estaban en otros lugares de la ciudad.

Ataque

Rusia ha lanzado un ataque a gran escala, con al menos 20 misiles balísticos contra Kiev, Jarkov y Nipro. Hay al menos diez personas han muerto y casi 90 personas han resultado heridas, además de miles de personas que han pasado la noche refugiadas en el metro.

La ciudad de Járkov, su alcalde, Igor Terejov, ha notificado ataques y múltiples impactos de drones 'Shahed', de fabricación iraní, los cuales habrían dejado un balance de al menos diez personas heridas, incluido un niño.

Huelga

En el día 16 de huelgo, unos 200 profesores han decido acampar en la plaza de la Virgen en Valencia. Han pasado toda la noche y han asegurado que no se irán hasta que las negociaciones no sean reales y efectivas.

Este martes los sindicatos se reunirán de nuevo con la Conselleria. Por otro lado, a Policía Nacional ha iniciado el procedimiento para abrir un expediente disciplinario al agente que agredió por la espalda a una docente.

Sumario

El lunes, el juez Pedraz levantó parcialmente el sumario. En la jornada de hoy crece la expectación porque en cualquier momento, sabremos más de las cloacas del PSOE que quisieron tumbar las causas judiciales que cercaban al partido y al entorno de Pedro Sánchez.

Ahora, Santos Cerdán, Leire Díez y la actual gerente del PSOE, Ana María Fuentes, muy pendientes de cada dato que salga a la luz de esta presunta trama que califican como la 'Kitchen del PSOE'.

Trump contra Netanyahu

Las violaciones del alto el fuego de Israel en El Líbano han provocado la reacción de Donald Trump. Según el portal Axios, el presidente estadounidense ha dicho basta a Netanyahu: "¿Qué demonios estás haciendo?". Estas ofensivas en territorio libanés impiden el acuerdo de paz con Irán:

"Estás completamente loco. Estarías en la cárcel si no fuera por mí. Te estoy salvando el pellejo. Ahora todo el mundo te odia. Todo el mundo odia a Israel por esto".

Partido ébola

En el ámbito deportivo, y sanitario, el próximo 9 de junio, las selecciones del Congo y Chile disputarán un partido en la ciudad gaditana de la Línea de la Concepción. Sin embargo, el alcalde ha amenazado con suspender el encuentro debido a que quiere evitar cualquier tipo de contagio ante el brote de ébola.

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