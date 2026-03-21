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BARCELONA

Detienen a un hombre por quemar un piso con una mujer dentro en Les Franqueses del Vallès, Barcelona

El edificio fue evacuado y los bomberos lograron extinguir las llamas sin que se registraran heridos, mientras la policía investiga las causas del suceso.

Cami&oacute;n de bomberos en Catalu&ntilde;a

Camión de bomberos en CataluñaArchivo

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Los Mossos d'Esquadra han detenido este sábado a un hombre como presunto autor del incendio de una vivienda en Les Franqueses del Vallès (Barcelona), en el interior de la cual había una mujer, según han informado fuentes de la policía catalana. El suceso no ha provocado heridos y ahora se investiga qué motivó el fuego.

El incendio se declaró sobre las 23:30 de la noche en un piso de un edificio situado en la calle Sant Joaquim de esta localidad del Vallès Oriental. Según han detallado fuentes de los Bomberos de la Generalitat, los vecinos del resto de viviendas del inmueble lograron evacuar el edificio por sus propios medios antes de la llegada de los equipos de emergencia.

Hasta el lugar se desplazaron seis dotaciones de Bombers, que trabajaron para controlar el fuego y sofocar las llamas, algo que consiguieron pocos minutos antes de la medianoche. La rápida intervención de los servicios de emergencia permitió evitar daños personales, pese a que en el interior de la vivienda afectada se encontraba una mujer en el momento en que se originó el incendio.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre el estado de la mujer ni sobre la relación que pudiera existir entre ella y el detenido. Tampoco se han dado a conocer las circunstancias concretas en las que se inició el fuego. Los Mossos han abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar si el incendio fue provocado de forma intencionada.

La policía catalana mantiene abierta la investigación para reconstruir la secuencia de los hechos y establecer el papel del arrestado en el suceso. Las diligencias deberán concretar también las causas que llevaron al detenido, presuntamente, a originar el incendio en el interior de la vivienda.

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