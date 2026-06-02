Efemérides de hoy 2 de junio de 2026: ¿Qué pasó el 2 de junio?

El 2 de junio de 2010, Derrick Bird, taxista, asesina a tiros a 12 personas y deja 11 heridos en Cumbria, condado de Reino Unido. La chispa que inició la tragedia llegó cuando Bird tomó la decisión de matar a su hermano gemelo, David Bird.

El conductor se dirigió hasta la residencia de su pariente dispuesto a cometer el fratricidio. No dudó. Equipado con un fusil, se enfrentó a su hermano y lo asesinó, llegando a disparar en once ocasiones sobre el cuerpo de David. Derrick tenía un resentimiento económico hacia él; 13 años antes el padre de ambos, Joseph Bird, le dio a David 25.000£ para ayudarle con unos problemas financieros que tenía.

El taxista consideraba que ese dinero debió tenerse en cuenta en el reparto de la herencia. Además, otro de los detonantes fue cuando su madre cayó enferma. Derrick creía que su hermano y su abogado, Kevin Commons, conspiraban en su contra para quitarle lo que su madre les fuera a dejar. Commons fue el siguiente objetivo al que asesinó. Después del abogado, Derrick Bird disparó mortalmente a uno de sus compañeros de profesión, Darren Rewcastle. Tras aparentemente completar su lista de objetivos, en vez de cesar la masacre, Bird continúo aumentando su lista de víctimas, disparando indiscriminadamente a quien se encontrara en su camino. La última víctima de los sucesos fue el propio Derrick Bird. Tras abandonar su vehículo accidentado en la aldea de Boot, se internó a pie en el bosque de Old Penny Hill (Eskdale), donde se acabó quitando la vida.

Un 2 de junio, pero de 1978, fallece Santiago Bernabéu, presidente del Real Madrid Club de Fútbol. Futbolista, entrenador, miembro de la directiva, Bernabéu trabajó toda su vida por y para la institución merengue. Fue elegido presidente de los blancos en 1943, bajo su liderazgo el club viviría su primera época dorada: 16 ligas, 1 Copa Intercontinental, 6 Copas de España y 6 Copas de Europa, competición que él ayudó a impulsar para asentarse como las más importante del continente.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 2 de junio y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 2 de junio?

1453.- El Condestable de Castilla, Álvaro de Luna, caído en desgracia ante el rey Juan II, es decapitado en Valladolid.

1782.- Se establece en Madrid el Banco de San Carlos, base del Banco Español de San Fernando, que se transformó después en el Banco de España.

1899.- Rendición de 'Los últimos de Filipinas', un grupo de soldados españoles ignorantes de la pérdida de soberanía que resistieron durante 337 días el asedio de tropas filipinas.

1908.- El poeta y diplomático nicaragüense Rubén Darío presenta al rey Alfonso XIII de España sus credenciales como embajador.

1946.- Referéndum en Italia que decide abolir la monarquía y establecer una república constitucional.

1953.- Isabel II fue coronada reina de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en la Abadía de Westminster.

1975.- Más de 150 prostitutas se encierran en la Iglesia de Saint-Nizier de Lyon (Francia) por su mala situación y el desprecio que sufren las mujeres que, siendo su decisión, trabajan como servidoras sexuales. Su conmemoración dio origen al Día Internacional de la Trabajadora Sexual.

1989.- Estreno de la película 'El club de los poetas muertos', protagonizada por Robin Williams.

2012.- El expresidente egipcio Hosni Mubarak es condenado a cadena perpetua.

2015.- Joseph Blatter dimite como presidente de la FIFA tras ser imputado por presunta corrupción.

2021.- La nadadora paralímpica española Teresa Perales, Premio Princesa de Asturias de los Deportes.

¿Quién nació el 2 de junio?

1740.- Donatien Alphonse François, Marqués de Sade, escritor francés.

1922.- Juan Antonio Bardem, cineasta español.

1940.- Constantino II, rey de Grecia.

1952.- Benito Floro, entrenador de fútbol español.

1963.- Pepe Viyuela, actor y humorista español.

1978.- Dominic Cooper, actor británico.

1988.- 'Kun' Agüero (Sergio Lionel Agüero del Castillo), futbolista argentino.

¿Quién murió el 2 de junio?

1970.- Bruce McLaren, piloto automovilista neozelandés.

1987.- Andrés Segovia, guitarrista español.

1996.- Pilar Lorengar, soprano española.

2016.- Rodolfo Rodríguez, 'El Pana', torero mexicano.

2022.- Nobuyuki Idei, empresario japonés.

2023.- Miguel Angel Sánchez, activista del movimiento LGBTI en España.

2025.- José Luis Olaizola, escritor español.

¿Qué se celebra el 2 de junio?

Hoy, 2 de junio, se celebra el Día Mundial de Lucha contra la Miastenia Gravis.

Horóscopo del 2 de junio

Los nacidos el 2 de junio pertenecen al signo del zodiaco Géminis.

Santoral del 2 de junio

Hoy, 2 de junio, se celebra los santos Marcelino, Pedro, Eugenio, Erasmo y las santas Amelia y Blandina.