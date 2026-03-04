Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Detenidos tres extrabajadores de un centro de menores migrantes en Tenerife por malos tratos

Tratos vejatorios, violencia, castigos… es el relato de los menores internos en estos centros y de algunos de los trabajadores que han denunciado la situación.

Detenidos tres extrabajadores de un centro de menores migrantes por malos tratos | Policía Canaria

Toñi Galván
Publicado:

La Policía canaria ha procedido a la detención de tres antiguos trabajadores de un centro de menores migrantes no acompañados, chicos que llegan en cayuco a las costas canarias. El centro intervenido se encuentra en el Puerto de la Cruz, en Tenerife. Actualmente hay unos 130 menores y está gestionado por la ONG Quorum Social 77.

El juez que lleva el caso, del Juzgado Número 3 de Violencia contra la Infancia y Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria, sigue una investigación desde el pasado mes de mayo por supuestos delitos de lesiones, de odio y de amenazas. Quorum 77 es una organización que se encarga del alojamiento y manutención de menores migrantes.

Algunos extrabajadores de los centros gestionados por esta ONG han relatado a un equipo de Antena 3 Noticias que les exigían ser duros y violentos con los chicos. Que empleasen la violencia con aquellos que se rebelaban. “En muchas ocasiones se contrataba a personal no cualificado, que no reunía el perfil adecuado para atender a estos chicos”, nos cuenta Sergio, un extrabajador.

Niños y niñas que estaban bajo la vigilancia y el cuidado de “porteros de discoteca”.

’Operación Cabila’

Ésta es la cuarta intervención que se lleva a cabo y se encuentra bajo secreto de sumario.

Sobre estos detenidos, al igual que los anteriores investigados, recaen sospechas de delitos contra la integridad moral, de odio, coacciones y contra la libertad. El juzgado acordó practicar las diligencias policiales necesarias para asegurar las pruebas, los teléfonos móviles. Han quedado en libertad a la espera de pasar a disposición policial.

La directora general de la Infancia del Gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez, ha asegurado indica que “el centro continúa funcionando con normalidad, que las personas señaladas ya no trabajan allí y que los menores afirman que la situación ha mejorado desde que estos trabajadores fueron apartados”. Rodríguez ha descartado, por ahora, romper los contratos con la Quórum 77.

En la actualidad, el Gobierno de Canarias tutela a 3.635 menores en las islas, de los que 373 están en la península. En un total de 85 centros repartidos por el archipiélago. Entre 2023 y 2025, Quorum Social 77 recibió más de 150 millones de euros en fondos públicos. Tenía a su cargo la atención de más de 2.000 menores migrantes no acompañados.

Otros registros y detenciones

En mayo de 2025, el juzgado cerró y precintó el centro para menores migrantes no acompañados Fortaleza I, en Santa Brígida (Gran Canaria), ante las numerosas evidencias y testimonios recibidos sobre la presunta comisión de delitos de lesiones, odio, omisión del deber de impedir delitos o promover su persecución, contra la integridad moral y amenazas. En julio, la Policía Canaria clausuró un segundo centro en la isla, en la localidad de Arinaga y detuvo a nueve trabajadores.

También se registró otro centro de Fuerteventura.

