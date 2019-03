Detenido un hombre en Andratx por el asesinato de su expareja

Una mujer de 24 años ha aparecido muerta en su domicilio de la localidad mallorquina de Andratx con varias puñaladas, tras lo que la Guardia Civil ha detenido a su expareja como sospechoso del crimen, según han informado fuentes del instituto armado.

El cadáver de la mujer, Nuria Orol Sarabia, de nacionalidad española, fue encontrado el lunes sobre las 21.00 horas en su casa de la calle Gabriel Roca del citado municipio con varias puñaladas en el pecho y el tórax.

La Guardia Civil detuvo a su expareja, un hombre de 37 años y nacionalidad marroquí, que permanece arrestado en los calabozos de la Comandancia de Palma.

Según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, la mujer fallecida no tiene ninguna denuncia abierta contra el detenido, aunque en el año 2007 denunció a una pareja anterior por violencia machista en un procedimiento que acabó en juicio.

Hace un mes, un juzgado de instrucción de Palma recibió un parte de lesiones que presentaba la mujer, ya que se sospechaba que sus heridas no se habían producido de forma accidental. Sin embargo, al no denunciar ella al presunto autor de los hechos, se archivaron las diligencias, ya que no se trataba de lesiones graves.

Con esta ya son 53 el número de mujeres fallecidas a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de año.