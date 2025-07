Pacientes denuncian la falta de aire acondicionado en hospitales: "Esto es un horno; una sauna"

Los pacientes de un hospital de Girona no se imaginaban estar ingresados en plena ola de calor y sin aire acondicionado. Las altas temperaturas pueden ocasionar golpes de calor y por ello hay que llevar especial cuidado con niños, personas vulnerables y con enfermedades crónicas.

La ley indica que la temperatura de centros hospitalarios o residencias de mayores tiene que estar entre los 23 y 25 grados centígrados en verano. Pero eso esta lejos de la realidad, las habitaciones donde están los enfermos están a 30º C. Por ello, han querido denunciar la situación tan extrema que están viviendo. "Esto es un horno", aseguran los pacientes del hospital de Girona.

Sin embargo, no es obligatorio tener instalado el aire acondicionado, pero aunque no se menciona expresamente tener aire acondicionado, sí es obligatorio tener un sistema de climatización que permita mantener la temperatura adecuada. El Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios exige que los edificios cuenten con instalaciones térmicas que garanticen esas condiciones.

"Seguimos sin aire acondicionado y la temperatura de la habitación llega hasta los 30º C", se queja otro paciente hospitalizado. Las altas temperaturas afectan a los enfermos críticos, algunos de ellos padecen enfermedades del corazón de la unidad de cardiología. "Esto es una sauna", se queja otro paciente hospitalizado.

Desde Comisiones Obreras del Hospital Girona reconocen que han habido desmayos por la situación: "Pacientes que vienen de fuera pues algún caso ha habido de algún desmayo por calor", afirma María Ángels Rodríguez.

Más hospitales sin aire acondicionado

El hospital de Girona no es el único que sufre la falta de aire acondicionado. También están sin aire los pacientes y trabajadores del hospital de Arnau de Vilanova en Lleida. Allí, muchas familias han optado por llevarse sus propios ventiladores.

También es asfixiante pasar consulta en este centro de Basauri: "Hacía un calor que no se podía estar", dice una mujer. El edificio es antiguo y no se puede instalar aire acondicionado. Y en algunas salas del Hospital 12 de Octubre de Madrid han tenido que poner aparatos portátiles a la espera de una solución definitiva porque el sistema de climatización no funciona correctamente.

