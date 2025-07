María López, la abuela más guapa de España: "Me cuido y me gusta verme bien, la edad no es un límite"

Alegre, dicharachera, desenfada y valiente. todos estos adjetivos, y algunos más, nos vienen a la cabeza al conocer a María. Esta empresaria jubilada lleva toda la vida vinculada a la moda. Antes la creaba para sus clientas, ahora la luce sobre la pasarela, en sesiones de fotos y donde haga falta.

María llegó a tener nueve salones de belleza en A Coruña. 'Me dediqué toda la vida a la peluquería y el maquillaje, que eso es moda también', nos cuenta. Siempre le ha gustado arreglarse y verse bien. 'Mis amigas me decían que era muy estilosa y que me tenía que hacer influencer, pero yo soy de otra generación', asegura. Aún así ahora se ha abierto una cuenta de Instagram y son muchos los que le escriben.

María es la abuela más guapa desfilar España a los 67 años

A sus 67 años, asegura que dedicó toda su vida a trabajar con esfuerzo y a cuidar de sus hijos: 'Trabajé muy duro durante toda la vida y ahora es cuando tengo tiempo para hacer lo que quiero, por eso me decidí', relata.

Se decidió a dar un paso adelante en el mundo del modelaje. Un paso seguido de otro, y otro, y otro. Y así hasta el final de la pasarela. Todos ellos le llevaron a alzarse este fin de semana con el título de Mrs Abuela España 2025 en un certamen en el que también fueron seleccionadas Mrs +30, Mrs +40 y Mrs +50. Todas ellas gallegas. ¿Serán la gallegas las más guapas de España? Le preguntamos. 'Bueno, hay compañeras maravillosas de todas partes', responde María, que en varias ocasiones se ha hecho también con el título de Miss Elegancia, y vamos viendo por qué.

Certámenes que valoran mucho más que la belleza exterior

En todo caso, estos certámenes no son ya meros concursos de belleza, nos aseguran. Por lo menos no de belleza al uso. 'Es una cuestión de actitud. Hay mujeres de todos los tipos, formas, edad, tamaño. La belleza está en todas. Esto es una cuestión de ganas y de transmitir', analiza María. Ella quiere animar a todas las mujeres a que prueben: 'Esto te empodera muchísimo, yo animo a que vengan, hay lugar para todas'.

Coqueta desde que recuerda, esta súper abuela -en todos los sentidos- defiende la importancia de cuidarse y de sentirse bien. 'Yo hago ejercicio, hago yoga, me cuido y siempre salgo de casa arreglada, me gusta verme bien para sentirme bien'. Pero, eso sí, sin llegar a los extremos y siempre desde una perspectiva de salud y bienestar. 'Tengo 67 años y sé bien las arrugas que tengo, lo que me cuelga y lo que no, nunca me he quitado años ni pretendo. Lo que quiero es verme lo mejor posible con los años que tengo', reflexiona.

Y mientras trabaja en su imagen, se cuida y emprende mil y un proyectos: 'Yo no sé estarme quieta', asegura, también ejerce de abuela: 'Tengo 3 nietas que son... Una maravilla'. Hoy la pillamos cuidando de una de ellas: 'Por eso estoy así, de andar por casa', sonríe.

Igual que hace hincapié en el gran espacio que hay en la publicidad, la moda, la pasarela, la televisión... Para las mujeres de cierta edad. 'Sabemos lo que queremos y lo que no. Yo no tengo vergüenza ni ando con tonterías'.

