Detenido un hombre por agredir sexualmente a su hija menor de edad durante tres años

La Policía Nacional ha detenido, este martes, a un hombre en Manacor (Mallorca) después de que su hija, menor de 16 años, confesara a sus profesores que sufría agresiones sexuales desde hace tres años por parte de su padre.

La situación salió a la luz después de que la menor, al final de la jornada escolar, manifestara a sus tutores que su padre la agredía sexualmente, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares en una nota.

La menor no quería volver a casa

Una confesión que ocurrió después de que la menor fuera preguntada por un absentismo escolar prolongado sin justificación. Los orientadores del centro empezaron a indagar y a realizar preguntas.

Finalmente, la joven terminó confesando lo que le venía ocurriendo desde hacía tres años a manos de su padre, algo sobre lo que el claustro no tenía ninguna sospecha. Además, también explicó que nunca antes lo había comunicado, ni a su madre ni a sus familiares y que no quería volver a su domicilio, es por ello que fue derivada a un centro de menores.

Detenido por abusar de su hija

Desde el centro educativo contactaron con la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la comisaría de Manacor de la Policía Nacional. Los agentes se desplazaron inmediatamente al colegio y se hicieron cargo de la investigación.

La menor fue acompañada a un centro médico, donde el pediatra le realizó una exploración completa.

Tras realizar varias pesquisas y comprobar la veracidad de los hechos, los agentes de la UFAM detuvieron al padre como presunto autor de un delito de agresión sexual a una menor de 16 años.

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