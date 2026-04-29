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Agresión Sexual

Detenido un hombre por agredir sexualmente a su hija menor de edad durante tres años

La niña acudió al equipo docente de su colegio para denunciar que sufría abusos por parte de su padre.

Imagen de archivo de un Polic&iacute;a Nacional junto al coche

Imagen de archivo de un Policía Nacional junto al cochePolicía Nacional

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Anna Martín
Publicado:

La Policía Nacional ha detenido, este martes, a un hombre en Manacor (Mallorca) después de que su hija, menor de 16 años, confesara a sus profesores que sufría agresiones sexuales desde hace tres años por parte de su padre.

La situación salió a la luz después de que la menor, al final de la jornada escolar, manifestara a sus tutores que su padre la agredía sexualmente, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares en una nota.

La menor no quería volver a casa

Una confesión que ocurrió después de que la menor fuera preguntada por un absentismo escolar prolongado sin justificación. Los orientadores del centro empezaron a indagar y a realizar preguntas.

Finalmente, la joven terminó confesando lo que le venía ocurriendo desde hacía tres años a manos de su padre, algo sobre lo que el claustro no tenía ninguna sospecha. Además, también explicó que nunca antes lo había comunicado, ni a su madre ni a sus familiares y que no quería volver a su domicilio, es por ello que fue derivada a un centro de menores.

Detenido por abusar de su hija

Desde el centro educativo contactaron con la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la comisaría de Manacor de la Policía Nacional. Los agentes se desplazaron inmediatamente al colegio y se hicieron cargo de la investigación.

La menor fue acompañada a un centro médico, donde el pediatra le realizó una exploración completa.

Tras realizar varias pesquisas y comprobar la veracidad de los hechos, los agentes de la UFAM detuvieron al padre como presunto autor de un delito de agresión sexual a una menor de 16 años.

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