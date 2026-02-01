Detenido por agredir sexualmente a la hija de sus amigos durante más de dos años

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre por agredir sexualmente y coaccionar a una menor de edad durante al menos dos años. Fue a comienzos del pasado mes de enero cuando los agentes de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) abrieron una investigación al recibir una comunicación por parte de la dirección del centro educativo en el que estudia la víctima.

Los docentes aseguraron que la menor había relatado haber sido víctima de abusos sexuales y así lo comunica la Jefatura Superior de Policía de Baleares. Cuando los investigadores entrevistaron a la menor, ella les detalló que desde hacía dos años un joven mayor de edad y amigo de sus padres le había estado sometiendo de manera sistemática a agresiones sexuales. En su relato, la menor manifestó que el presunto autor actuaba con total frialdad y la agredía bajo amenazas y coacciones.

Asimismo, la víctima contó que el agresor, tras sorprenderla junto a otro joven, comenzó a enviarle mensajes telefónicos en los que le amenazaba con contarle a su familia la relación que mantenía si no accedía a mantener relaciones con él.

Le enviaba mensajes amenazantes y le citaba en una azotea donde le violaba

El presunto autor, de acuerdo con las pesquisas, siempre actuaba de la misma manera. En un primer momento, le enviaba decenas de mensajes en tono amenazante hasta que la menor accedía, bajo coacción, a sus pretensiones. Posteriormente, la citaba en una azotea de la finca en la que residía y allí cometía las agresiones sexuales, hasta el punto de utilizar violencia física contra ella.

Según el relato de la menor, estos episodios sucedieron en incontables ocasiones durante al menos dos años. Por este motivo, el cuerpo policial no ha podido contabilizar el número total de agresiones sexuales a las que la menor fue sometida por parte del amigo de sus padres. El hombre ya ha sido detenido como supuesto autor de un delito de agresión sexual y se encuentra en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición de la autoridad judicial.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.