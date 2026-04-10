El Tribunal Supremo confirma 13 años de cárcel para un profesor de Valladolid por abusos sexuales

El Tribunal Supremo ha confirmado de forma definitiva la condena de 13 años de prisión para un profesor de Medina del Campo, Valladolid, por delitos de abuso sexual cometidos contra un alumno de 10 años del que era tutor. Con esta resolución, el alto tribunal desestima el recursos presentado por la defensa, y respalda íntegramente las decisiones adoptadas en instancias judiciales anteriores.

El orden cronológico de los hechos

Los hechos se remontan a varios episodios en los que el acusado, aprovechando su condición de docente y la relación de confianza que mantenía con la víctima, llevó a cabo varias conductas de carácter sexual en el año 2020. Fue la madre del menor, la que se dio cuenta de que el profesor tenía un comportamiento un poco raro con su hijo, y tras varios días observando detalladamente las conversaciones entre ambos, se dio cuenta de que el docente quería empezar una relación con él.

Al cabo de varios meses, en julio de ese mismo año, el menor confesó la situación y el acoso que estaba viviendo a la pareja de su padre, lo que derivó inmediatamente en una denuncia ante la Policía, y la posterior detención del profesor, al comprobar que tenía imágenes sexuales del menor.

Un abuso de superioridad

Los tribunales han considerado probado que existió una situación de superioridad, y un abuso de autoridad, lo que ha aumentado la gravedad de los delitos. En su fallo, el Supremo avala la valoración de las pruebas realizada previamente, incluyendo el testimonio de la víctima, que fue considerado coherente, persistente y verosímil. Además, el tribunal subraya que no se han detectado errores en la interpretación jurídica ni en la aplicación de la ley, por lo que no existen motivos para modificar la condena.

La sentencia también mantiene otras medidas complementarias, como la inhabilitación del condenado para ejercer cualquier actividad relacionada con la enseñanza, o el contacto habitual con menores durante el tiempo establecido por la justicia. Estas medidas buscan prevenir la reincidencia y proteger a posibles futuras víctimas.

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Hace tan solo un mes ocurría un caso similar, pero esta vez en Cartagena, donde una menor era detenida por una falsa denuncia de agresión sexual a su profesor de biología. Según determinaba el Juzgado de Menores, la joven, que tenía 15 años cuando ocurrieron los hechos, es autora de un delito de denuncia falsa, por el cual sus padres deben indemnizar al afectado con más de 30.000 euros por el daño moral ocasionado.

La investigación judicial incluyó un examen de valoración psicológica de la adolescente, el cual, según recuerda la sentencia del Juzgado de Menores, "concluía que el relato de la misma no cumplía criterios de credibilidad y validez, siendo probablemente no creíble".

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