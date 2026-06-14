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Detenido un hombre por cometer más de 40 robos en Cuenca, Toledo y Madrid

El detenido cometió 18 robos en establecimientos, 22 robos de vehículos y cuatro robos en interior de vehículo.

Detenido un hombre por cometer más de 40 robos en Cuenca, Toledo y Madrid

Detenido un hombre por cometer más de 40 robos en Cuenca, Toledo y Madrid

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Iman Benataya
Publicado:

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 40 años en el marco de la operación "Rurejo-1", por cometer 44 robos en las provincias de Cuenca, Toledo y Madrid. En concreto, el arrestado habría sido el presunto autor de 18 robos en establecimientos, 22 robos de vehículos, diez delitos de daños, cuatro robos en interior de vehículo y un delito continuado contra la seguridad vial. Para ello, empleaba medios tecnológicos de última generación.

La investigación dio inicio a finales de 2025, momento en el que se detectó un aumento significativo de robos en comercios, mientras que a la vez, se incrementaban las denuncias por sustracción de vehículos. Finalmente, el Equipo ROCA de la Compañía de Tarancón determinó que ambos tipos de delitos estaban relacionados y que eran cometidos por la misma persona.

Utilizaba medios tecnológicos de última generación

El autor de estos hechos utilizaba dispositivos técnicos de última generación para decodificar las frecuencias y abrir los vehículos que robaba. A continuación, usaba estos automóviles para desplazarse a distintas localidades y acceder por la fuerza a locales comerciales, con el objetivo de hacerse con el dinero de las cajas registradoras. Tras una extensa investigación, los investigadores han logrado esclarecer los hechos delictivos cometidos en numerosas localidades conquenses, así como en las provincias limítrofes de Toledo y Madrid.

La fase de explotación de la operación culminó con un dispositivo policial en la provincia de Toledo, donde los agentes encargados de la investigación interceptaron al sospechoso mientras conducía sin haber obtenido nunca el permiso de circulación.

Recuperados 19 vehículos

Durante la intervención, la Guardia Civil ha logrado recuperar 19 vehículos tipo turismo y gran cantidad de material especializado, cuyo valor total de mercado, sumado al dinero sustraído y los daños causados en establecimientos, asciende a los 350.000 euros. Entre los efectos recuperados se encuentran herramientas de diagnóstico, decodificadores de frecuencias, vestuario utilizado en los robos, llaves, documentación y piezas de vehículos destinadas al mercado de segunda mano.

La investigación ha sido tutelada por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia Plaza nº 2 de Tarancón, donde ha sido entregado el detenido junto con las diligencias instruidas y los efectos recuperados.

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