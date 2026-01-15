Detenido un policía nacional en Valencia acusado de agredir sexualmente a una agente en prácticas

Efectivos de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) detuvieron el pasado viernes en Valencia a un policía nacional acusado de agredir sexualmente a una agente en prácticas, según han confirmado fuentes de la investigación. Al parecer, el detenido y que quedó en libertad tras pasar a disposición judicial habría realizado presuntamente tocamientos y tocamientos y comentarios machistas a la agente en prácticas en la fiesta posterior a la cena de Navidad, en un pub de Valencia.

El mismo día de la detención, el policía fue puesto a disposición judicial y, según ha adelantado este miércoles Las Provincias, el agente quedó en libertad con cargos, aunque sin orden de alejamiento respecto de la denunciante. El agente acusado de estos delitos le habría tocado los pechos a la agente en prácticas, según informa el citado medio valenciano.

El diario Las Provincias relata cómo ocurrieron los hechos del pasado 19 de diciembre y explica que el agente detenido comenzó a realizar los tocamientos a la agente en prácticas cuando ella "se disponía a marcharse del local de ocio y comenzó a despedirse de los compañeros".

Antes de los supuestos tocamientos, el agente detenido y puesto en libertad posteriormente "había estado realizando todo tipo de comentarios de índole sexual con esta misma policía y sobre su físico, incluso con proposiciones sexuales que la joven agente rechazó", según informa el diario Las Provincias.

"Si me das 150 euros, ahora mismo vamos al baño y te follo"

El citado medio recoge uno de los comentarios que forman parte de la denuncia: "Ahora que no tienes pareja, tú lo que tienes que hacer es follar mucho, que estás muy buena. Si me das 150 euros, ahora mismo vamos al baño y te follo".

Las Provincias explica que la agente en prácticas "no fue más clara con él era por respeto al ser su superior jerárquico", pero sostiene que en todo momento no le dio pie a nada más, algo que no habría frenado al agente detenido, que insistió "antes de que se marchara del local". El agente habría realizado comentarios sobre el culo y los pechos de la agente en prácticas, asegurando que "sus tetas eran muy pequeñas para su gusto".

Fue en ese momento, según informa el diario Las Provincias, cuando el agente estiró su brazo y apretó uno de los pechos a la agente en prácticas. Un tercer agente habría sido testigo de los hechos y le habría recriminado su actitud al otro agente, lo que provocó un enfrentamiento en el que tuvo que intervenir otro compañero.

Otros testigos de lo ocurrido le habría asegurado a la agente en prácticas, siempre según Las Provincias, que la actitud del policía detenido nos les extrañaba porque no era la primera vez que realizaba comentarios de ese tipo con chicas en prácticas.

Por último, el agente detenido habría llamado a la agente en prácticas al día siguiente para disculparse, pero al no cogerle el teléfono le envió mensajes de Whatsapp en los que le pedía disculpas y reconocía los hechos, asegurándole que estaba muy arrepentido por su comportamiento.