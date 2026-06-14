VÍDEO: La Guardia Civil detiene a seis motoristas por maniobras peligrosas en la A-7

La Guardia Civil ha detenido a seis motoristas por circular de forma temeraria por la autovía A-7, en las inmediaciones de Torrent.

Los hechos tuvieron durante la tarde del sábado, cuando varios ciudadanos alertaron a los servicios de emergencia de la presencia de 25 motocicletas que estaban realizando maniobras de alto riesgo, mientras circulaban por la vía. Entre las conductas denunciadas se encontraban: caballitos, bloqueos parciales del tráfico y otras acciones que comprometían la seguridad del resto de usuarios de la carretera.

Ante la situación, la Guardia Civil puso en marcha un dispositivo para localizar e interceptar a los implicados. Como resultado de la operación, seis personas han sido detenidas como presuntas responsables de delitos contra la seguridad vial, además de otras posibles infracciones que continúan siendo investigadas.

Las pesquisas siguen abiertas, y los agentes no descartan que se produzcan nuevas detenciones en los próximos días relacionadas con estos hechos.

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