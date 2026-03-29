Detenido por agredir a unos agentes con un puño americano en Palma

La Policía Local de Palma ha detenido a un hombre por, presuntamente, lanzar varias patadas y golpear con un puño americano a los oficiales que trataban de atenderle. Los hechos sucedieron la tarde del pasado martes en un domicilio en el bario del Arenal (Palma). Los agentes fueron avisados por un intento de autólisis.

Cuando se desplazaron a la zona, les atendió la novia del acusado, quien les dirigió al interior de la vivienda. En el pasillo se encontraba el padre el hombre, que les bloqueó la puerta para tratar de que accedieran a la habitación.

Detención complicada

Cuando lograron entrar, encontraron a un varón de 42 años con una de sus manos escondida detrás de la espalda. Cuando los agentes le pidieron que enseñara las manos, este se abalanzó sobre ellos con la intención de golpearles usando un puño americano de metal de, aproximadamente, siete centímetros.

El policía logró esquivar el golpe y, con la ayuda de uno de sus compañeros, pudieron reducir al agresor. Durante el forcejeo, el hombre les lanzó varias patadas y puñetazos que causaron lesiones leves en los oficiales en varias partes del cuerpo.

El padre del arrestado intentó evitar que redujeran a su hijo. Estiró a los agentes con fuerza y los empujó varias veces mientras les exigía que se marcharan de su vivienda.

El agresor fue detenido como supuesto autor de un delito de atentado contra agentes de la autoridad. Al encontrarse alterado y agresivo, fue atendido por sanitarios del SAMU 061 y, posteriormente, fue trasladado al área psiquiátrica del Hospital Universitario de Son Llàtzer, donde quedó ingresado bajo custodia policial.

Los policías que realizaron la detención, redactaron el atestado policial y lo remitieron a la autoridad judicial.

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