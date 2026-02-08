Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
EXPLOTACIÓN SEXUAL

Desarticulada en Baleares una organización criminal que explotaba sexualmente a mujeres en situación irregular

El cebo para captarlas no es nuevo. Las "fichaban" en sus países de origen mediante falsas promesas de un trabajo de hostelería en España.

Desarticulada en Baleares una organización criminal que explotaba sexualmente a mujeres en situación irregular | Guardia Civil

Ainhoa Lujambio
Publicado:

La mayoría son jóvenes procedentes de Sudamérica. Eran obligadas a consumir sustancias estupefacientes y sufrían amenazas y coacciones constantes. Los detenidos son cuatro hombres y una mujer residentes en Mallorca y doce mujeres han sido liberadas cuando llevaban años sometidas a prostitución forzada

No solo obligadas a prostituirse

Las víctimas eran obligadas a transportar y consumir sustancias estupefacientes para poder desarrollar su actividad, en la mayoría de las ocasiones por exigencia expresa de los clientes. Las mujeres vivían sometidas a un clima de miedo permanente, puesto que sufrían coacciones, amenazas e intimidación. Dada su situación administrativa irregular en España, no podían acudir a los servicios sanitarios, policiales o asistenciales.

Mallorca el núcleo de la organización criminal

Una vez identificados los responsables y esclarecido el funcionamiento del entramado delictivo, se realizaron tres entradas y registros en distintos domicilios de la isla de Mallorca, que permitieron la desarticulación de esta organización criminal asentada en la isla y con actividad en diversos municipios. En estos registros los agentes incautaron dinero en efectivo, dosis de sustancias estupefacientes preparadas para la venta a clientes y varias armas de fuego, escopetas y rifles.

Método de captación

La investigación ha revelado que las mujeres eran captadas en sus países de origen mediante falsas ofertas laborales en la que se les prometía un trabajo de hostelería en España. Sin embargo, al llegar a España eran obligadas a ejercer la prostitución. Tras las detenciones se activó el protocolo de protección a las víctimas y las mujeres fueron trasladadas a dependencias seguras, donde se les informó de sus derechos y se inició su proceso de asistencia integral. No se descarta más detenciones y poder esclarecer nuevos métodos de captación y traslado de las mujeres. La actuación se ha desarrollado en el marco de las diligencias judiciales dirigidas por la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia nº 3 de Inca, bajo la coordinación de la Fiscalía Delegada de Extranjería y Trata de Seres Humanos de las Islas Baleares.

