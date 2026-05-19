La denuncia de la hermana de un preso fallecido tras días pidiendo asistencia médica: "Ahora mismo mi hermano estaría vivo"

Un interno de 29 años del Centro Penitenciario Las Palmas II falleció en septiembre del año pasado, según su familia, tras varios días solicitando asistencia médica en la enfermería.

Su hermana Nisa asegura que estuvo durante mucho tiempo diciéndole que le "dolía el cuerpo", y que nadie le hacía caso. Derimán sufría dolor en el pecho, en la espalda, en el estómago, y calambres en los pies; pero pese a pedir ayuda varias veces, nadie se la prestó. Ella trató de ayudarlo desde fuera, e intentó contactar con las asistentes sociales sin éxito: "No cogían el teléfono, es muy difícil que te hagan caso", explica Nisa.

Un domingo, el joven llamó a su tía desde prisión y le dijo que tras pedir asistencia de nuevo porque tenía calambres en los pies, los funcionarios le habían dicho que no había médicos. El lunes su familia no recibió llamada suya y al contactar con la cárcel para preguntar por él, les dijeron que estaba en la enfermería. Un día más tarde, el martes 23 de septiembre de 2025, recibieron la fatal noticia: "El martes nos llaman diciéndonos que mi hermano ha muerto", recuerda Nisa. La familia totalmente desesperada acudió inmediatamente al Hospital Insular donde les dijeron que el joven Derimán había llegado muy mal, que lo habían llevado en un furgón de la Guardia Civil, y no en una ambulancia. Nisa, recuerda, todavía afectada, que no les dejaron verlo hasta dos días después: "No pudimos velarlo hasta el jueves".

Días después su hermana interpuso una denuncia por negligencia medica y omisión del deber de socorro en el Juzgado de San Bartolomé de Tirajana. Según el informe preliminar de la autopsia, Derimán murió con edema agudo de pulmón, pero no saben como se desencadenó ni que le pudo ocurrir previamente. Según la familia, el procedimiento se encuentra ahora en fase de instrucción, un médico forense ha solicitado diligencias al centro penitenciario y están a la espera de poder realizar la autopsia definitiva. "Espero que no se demore mucho el juicio porque esto es inadmisible. Mi hermano solamente tenía 29 años y era una buena persona", dice Nisa emocionada.

Derimán sufría esquizofrenia y trastorno límite de la personalidad, lo que agravaba su situación en prisión y su familia asegura que "había signos claros durante varios días de que había empeorado, como sudoración extrema, temblores, y desvanecimientos, y que no le sacaron al hospital". La hermana de Derimán asegura que no le ayudaron, y no entiende que nadie llamase a una ambulancia: "Ahora mismo mi hermano estaría vivo".

Por todo ello, y para pedir justicia, han convocado para el día 8 de junio a las 10.30h una concentración pacífica a las puertas del centro penitenciario Las Palmas II: "Esto no puede seguir pasando, las personas que están ahí son personas que muchas veces no han tenido recursos, no tienen por que ser malas personas... Todos nos merecemos una sanidad digna", dice Nisa en un vídeo compartido en sus redes sociales, y añade: "Si no puedes venir, comparte".

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