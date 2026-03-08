Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
ACCIDENTE SANTANDER

El juzgado cita a declarar a la policía local que atendió la llamada del 112 alertando del estado de la pasarela en Santander

La magistrada ha solicitado al servicio de emergencias 112 más información sobre posibles avisos previos relacionados con el estado de la pasarela, desde que se creó la senda costera.

Marta Alarcón
Publicado:

La titular del Juzgado de Instrucción número 1 del Tribunal de Instancia de Santander, ha iniciado las primeras actuaciones para investigar el accidente ocurrido en la pasarela de El Bocal, en el que murieron seis jóvenes el pasado 3 de marzo.

Según una providencia emitida este sábado y difundida por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, la magistrada ha citado como investigada una agente de la policía local Santander. Esta agente, fue la que recibió una llamada del servicio de emergencias 112 el día anterior del accidente, en la que se advertía sobre el mal estado de la pasarela, que provocó la muerte de los seis jóvenes.

La decisión llega, después de que el pasado viernes al mediodía, el juzgado recibiera un completo informe policial. El atestado fue elaborado por el grupo III de la UDEV de la Brigada Provincial de la Policía Judicial, con la colaboración de la Brigada Provincial Científica de la Jefatura Superior de Policía de Cantabria.

La declaración será el 27 de marzo

La jueza ha citado a declarar a varias personas el próximo 27 de marzo. Además de la agente de la policía local, también comparecerán como testigos los dos ciclistas que avisaron del accidente, el vecino que llamó al 112 el día anterior para alertar del mal estado de la estructura, la operadora que trasladó la incidencia de la Policía Local, y los dos agentes de la Policía Nacional que realizaron la primera inspección ocular tras el suceso.

Asimismo, la magistrada ha solicitado al servicio de emergencias 112 más información sobre posibles avisos previos relacionados con el estado de la pasarela, desde que se creó la senda costera. En caso de existir más llamadas, el juzgado ha pedido que se entreguen los audios correspondientes.

Solicitud de documentación

La resolución también ha pedido a la Demarcación de Costas y al Ayuntamiento de Santander, que remitan toda la documentación relacionada con la senda costera. Entre ella, que se incluyan expedientes administrativos, informes técnicos sobre el proyecto de construcción, y cualquier documento relativo al mantenimiento y conservación de la infraestructura.

Respecto a la pasarela donde se produjo el fatídico accidente, la jueza ha ordenado que continúe precintada y que se instalen barreras físicas para impedir el acceso. Además, ha pedido tanto a Costas como al Ayuntamiento que no manipulen ni modifiquen la estructura, mientras se desarrolla la investigación.

