El informe forense de Andic descarta un resbalón como causa de la muerte: "Es como si se hubiera lanzado por un tobogán"

Este martes Jonathan Andic ha pagado la fianza de un millón de euros interpuesta por el juez tras ser detenido por la muerte de su padre, el fundador de Mango Isak Andic, quedando en libertad provisional. Tras su declaración, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña decretó prisión provisional eludible con fianza y medidas cautelares: retirada de pasaporte, prohibición de salir del país y comparecer semanalmente en un juzgado.

El auto de prisión provisional recoge que "existen indicios suficientes para considerar al investigado como autor responsable de un delito de homicidio" y detalla un conjunto de elementos que apuntan a que lo sucedido aquel mes de diciembre fue premeditado.

El juez ha subrayado las contradicciones en sus declaraciones, en su comportamiento antes del indicidente y durante los hechos. Sobre su presencia en la zona, el auto señala que "las pruebas de localización del vehículo XXXXXX G63 propiedad del Sr. J se ha podido constatar que fue al lugar de los hechos los días 7 /12/2024, el día 8/12/2024 y el día 10/12/2024, en contradicción con su declaración que manifestó que había ido quince días antes".

Asimismo añaden que el día anterior a la muerte del fundador de Mango, "había acudido al mismo lugar" ya que así quedó "acreditado a través de la placa de bajas emisiones de entrada y salida de Barcelona".

"Como si se hubiera lanzado por un tobogán"

En cuanto a la caída mortal, de unos 150 metros, el documento cuestiona lo declarado por el hijo de la víctima al expresar que "es poco probable que si iban caminando juntos, que no lo viera caer". Además, el informe forense apunta que "la caída del señor I., A. es como si se hubiera lanzado por un tobogán" y "descartan prácticamente que la caída fuese producto de un resbalón o tropiezo".

El auto también señala la relación entre padre e hijo, desmintiendo la versión de este último: "Manifiesta el señor J que era una relación sin desavenencias, del análisis de los mensajes de WhatsApp se demuestra lo contrario", situando como origen del conflicto "la obsesión que el señor J A. tiene por el dinero".

En este sentido, añade que existió "manipulación emocional del señor J A. sobre su padre para conseguir sus objetivos económicos" y que en sus escritos llegó a "verbalizar sentir odio, rencor, ideas de muerte".

"Podría implicar en la muerte de su padre"

Por ello, el juez expone que "los indicios obtenidos hasta el momento permiten hacer las siguientes afirmaciones: la mala relación el hijo con el padre; la existencia de un posible móvil económico con la creación de la fundación ;una planificación y estudio previo del lugar de los hechos; un intento de crear una situación y circunstancias concretas lo más discretas posibles previamente a los hechos, en el mismo momento y durante los minutos posteriores a la caída; las diferentes versiones y afirmaciones que no se corresponden con la realidad en el día de los hechos; las lesiones que se reflejan en la autopsia y que descartan prácticamente que la caída fuese producto de un resbalón o tropiezo; la obsesión del señor J A. por el dinero; la manipulación emocional del señor J A. sobre su padre para conseguir sus objetivos económicos; haber verbalizado en sus escritos sentir odio, rencor, ideas de muerte, y culpabilizar de su situación a su padre; encontrar una solución única para recibir la herencia en vida , o que la figura del padre deje de existir de pensamiento o en vida".

Todo ello, añade, "podría implicar al señor J, A. R. en la muerte de su padre, el señor I. A.".

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