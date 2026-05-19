Hallan muertos a dos hermanos con signos de violencia en Jerez de la Frontera, Cádiz

La Guardia Civil de Cádiz investiga la muerte de dos hermanos de 57 y 59 años que han fallecido en el interior de su casa en Estella del Marqués, una pedanía de Jerez de la Frontera.

El hallazgo se produjo a última hora del lunes y se investiga como un posible homicidio y posterior suicidio. La intervención del Instituto Armado se produjo después de que un tercer hermano de los implicados diese el aviso, dado que hacía tiempo que no sabía nada de ellos.

Encuentran los cadáveres

Cuando los agentes se personaron en el domicilio y consiguieron entrar, descubrieron a los familiares fallecidos. Ambos tenían signos de violencia y heridas de arma blanca, aunque sin señales aparentes de forcejeos. El estado de los cadáveres también indicaba que el suceso debió producirse días atrás, aunque hasta que no se practique la autopsia no se podrá determinar el momento de la muerte, según apuntan las mismas fuentes.

Por ahora, los investigadores mantienen abiertas distintas líneas de investigación. Uno de los hermanos fallecidos tenía antecedentes psiquiátricos por esquizofrenia, según ha adelantado EFE. Una de las hipótesis que gana peso es que fuese un homicidio de uno de los hermanos y posteriormente el segundo se suicidase, según confirman fuentes cercanas a la investigación.

El alcalde de Estella, Ricardo Sánchez, ha trasladado el “pésame y cariño” a los familiares y allegados de los fallecidos y ha decretado dos días de luto oficial. Sánchez ha pedido “el máximo respeto” a la familia, en un comunicado difundido en las redes sociales del consistorio.

Comunicado Estella del Marqués

"El Ayuntamiento de Estella del Marqués lamenta profundamente el fallecimiento de los dos vecinos de nuestro pueblo en la noche de este pasado lunes18 de mayo. En nombre de toda la Corporación Municipal, trasladamos nuestro más sentido pésame y cariño a sus familiares, allegados y amistades en estos difíciles momentos".

"Desde el respeto, la prudencia y el dolor que atraviesa nuestro pueblo, el Ayuntamiento de Estella del Marqués decreta 2 días de luto oficial, durante los cuales las banderas oficiales ondearán a media asta. Rogamos el máximo respeto hacia las familias afectadas y agradecemos la colaboración y comprensión de toda la ciudadanía".