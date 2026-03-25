Desarticulan una célula yihadista que planeaba un atentado en España: un detenido en Palma y dos en Marruecos

Una operación contra el terrorismo yihadista desarrollada por la Policía Nacional y la Dirección General de la Vigilancia del Territorio (DGST) de Marruecos se ha saldado con tres detenidos: uno en Palma de Mallorca y dos en Tánger. Según han informado las autoridades marroquíes, los arrestos se produjeron de forma simultánea y han permitido desmantelar una célula presuntamente vinculada a la organización terrorista Daesh (Estado Islámico), que operaba entre ambos países.

El detenido en Mallorca está considerado el jefe de la célula. Las investigaciones lo sitúan como responsable de la planificación de un atentado en España, concretamente en la "ejecución de un atentado terrorista en España siguiendo el modo operativo del terrorismo individual". En el dispositivo español, dirigido por la Audiencia Nacional, participaron agentes de la Comisaría General de Información y de la Brigada Provincial de Información, tal y como recoge Europa Press.

Financiación y apoyo a combatientes

Por su parte, los dos detenidos en Tánger estarían implicados en tareas de financiación y apoyo logístico a combatientes de Daesh, especialmente en zonas como el Sahel subsahariano y Somalia.

Las autoridades consideran que estas actividades formaban parte de una estructura coordinada que combinaba financiación, apoyo y planificación operativa. La operación se enmarca dentro de la cooperación antiterrorista entre ambos países, que desde 2014 ha permitido desarticular más de 30 células yihadistas. Tanto España como Marruecos destacan el trabajo preventivo de las fuerzas de seguridad para neutralizar los riesgos ligados a la amenaza terrorista y desmantelar las redes y organizaciones extremistas que amenazan la seguridad de ambos países.

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