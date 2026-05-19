Por el balcón y con grúa, así han evacuado a un hombre de más de 200 kilos en Écija

Espectacular y laborioso rescate en la localidad sevillana de Écija. Un hombre, con obesidad mórbida y más de 200 kilos de peso, ha tenido que ser evacuado por el balcón de su vivienda, al ser imposible hacerlo a través de la escalera del edificio.

El suceso ocurría poco antes de las ocho y media de la mañana de este lunes. Sus familiares alertaban al Servicio de Emergencias 112 de que había sufrido una caída y, debido a su peso, no lograban levantarlo. Sospechaban, además, que podía tener una cadera rota por el traumatismo.

Colaboración entre parques, clave en la evacuación

Rápidamente, se activaban recursos de los parques de Bomberos de Écija, Osuna y Mairena del Aljarafe, a unos 100 km, y se movilizaban medios técnicos específicos del de Sevilla. De esta forma, los rescatadores conseguían diseñar una maniobra de evacuación mediante el balcón de la vivienda, gracias a una camilla especial adaptada para pacientes bariátricos y un vehículo autoescala, a modo de grúa.

Debido a sus dimensiones no cabía por la escalera

Una operación compleja no solo porque las condiciones arquitectónicas impedían el traslado por el interior del inmueble, sino también porque se hacía necesario hacerlo en horizontal al sospechar de una posible fractura. Así, tras colocarlo en la camilla, conseguían hacer el descanso con la ayuda de la autoescala, desde la segunda planta del edificio.

En menos de 90 minutos, han logrado bajar a la víctima, de unos 60 año, a pie de calle y, tras ser estabilizado por los servicios sanitarios, trasladado en ambulancia a un centro hospitalario para recibir atención médica y ser tratado de las lesiones.

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