Brutal agresión a una menor de 14 años en Lleida: "¡Métele una patada. Métele. Métele patadas"

"¡Métele una patada. Métele. Métele patadas". Las imágenes son estremecedoras, mientras una niña de 14 años está tendida en el suelo se puede escuchar a otra persona diciendo: "¡Métele una patada. Métele. Métele patadas". Advertimos de la dureza de las imágenes.

Ha sido la propia familia de la víctima quien ha hecho llegar el vídeo. Quieren denunciar la paliza. Patadas y puñetazos sin el mínimo ápice de arrepentimiento ni de empatía.

Las imágenes las han grabado otros jóvenes con teléfonos móviles y sorprende que ninguno de ellos hace nada ni por ayudar a la chica ni por intentar que la agresión termine.

Sin ápice de empatía esto es lo que una joven le dice a otra con la menor. Los hechos ponen sobre la mesa la preocupación por la violencia entre los adolescentes.

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