Última hora
sociedad
Sucesos

Homicidio Palma

Condenada una mujer en Palma por intentar matar a su marido mientras dormía con su hija de dos años

El hombre se despertó cuando estaba siendo apuñalado. Las heridas no afectaron a los órganos vitales, pero tuvo que recibir 32 puntos de sutura.

Publicado:

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares condenó este viernes a seis años de prisión a una mujer por intento de homicidio a su marido mientras dormía junto a su hija de dos años en Palma.

Los hechos ocurrieron el 19 de octubre de 2024, cuando la acusada intentó matar a su marido en el domicilio familiar de Son Ferriol, situado en Palma. Aprovechó que su marido dormía acompañado de la hija que tienen en común, de entonces dos años de edad, para asestarle varias puñaladas en el pecho con un cuchillo de 20 centímetros de hoja.

El hombre se despertó en mitad del apuñalamiento, mientras que su mujer continuaba acuchillándole en el tórax, la axila y el brazo derecho. Además de meterle los dedos en la boca y, cuando él gritaba por el dolor, le ordenaba que se callara. La víctima consiguió quitarle el cuchillo de las manos y poner a la niña a salvo.

Ninguna de las cuchilladas afectó a órganos vitales, pero sufrió lesiones graves en el pecho y el abdomen. También tuvo que recibir 32 puntos de sutura. Tardó dos semanas en recuperarse de unos daños que le han dejado secuelas.

Una sentencia firme

La Sala ha dictado sentencia de conformidad después de que ambas partes hayan llegado a un acuerdo previo a la celebración del juicio. De esta manera, la petición inicial de la Fiscalía ha quedado rebajada, ya que pedían 11 años de prisión.

A la encausada, que llevaba en prisión provisional desde octubre de 2024, se le ha retirado la patria potestad sobre su hija e interpuesto una orden de alejamiento de 10 años tanto del hombre, como de la niña y tendrá que indemnizar a la víctima con 10.700 euros por las lesiones y secuelas ocasionadas. También deberá cumplir ocho años de libertad vigilada al salir de prisión.

