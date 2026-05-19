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Los bomberos avisan sobre cómo cargar el móvil para evitar accidentes

Para evitar los riesgos de cargar el móvil de forma incorrecta, es importante prestar atención al lugar donde lo hacemos.

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Cómo cargar el móvilIstock

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Cada vez utilizamos más dispositivos electrónicos en nuestro día a día, desde móviles y tablets hasta patinetes o bicicletas eléctricas. Todos ellos hay que saber cómo cargarlos correctamente, ya que un uso inadecuado de sus baterías durante la carga puede provocar riesgos importantes.

Para prevenir incidentes, la Agencia de Seguridad y Emergencias de Madrid ha compartido una serie de recomendaciones elaboradas por los bomberos de la Comunidad de Madrid para cargar estos dispositivos de forma más segura. Te los mostramos.

¿Cómo cargar el móvil de forma segura?

A continuación, te damos 3 consejos de los bomberos de la Comunidad de Madrid para cargar el móvil de forma segura:

  • Elige superficies lisas no combustibles que permitan una fácil ventilación.
  • Estos lugares ayudan a disipar mejor el calor y reducen el riesgo de incendio en caso de sobrecalentamiento de la batería. Además, una buena ventilación evita que el dispositivo acumule temperatura durante la carga.
  • Utiliza siempre cargadores homologados. No solo son adecuados los del propio fabricante, también puedes usar los de aquellas marcas con buena reputación y aquellos que tengan homologación de seguridad. Asimismo, tampoco debes utilizar cargadores que ya estén deteriorados.
  • Una vez que la carga haya sido realizada hay que desconectar los dispositivos. Dejar los dispositivos conectados innecesariamente puede provocar sobrecalentamientos, acelerar el desgaste de la batería y aumentar el riesgo de fallos eléctricos o cortocircuitos.

Un último consejo del 112: es recomendable que instales detectores de humo en casa, ya que permiten detectar un incendio en sus primeras fases y alertar rápidamente a los ocupantes de la vivienda, lo que puede ayudar a actuar a tiempo y reducir daños personales y materiales.

¿Qué debes evitar al cargar los móviles?

  • Cargar el móvil de forma incorrecta puede aumentar el riesgo de sobrecalentamiento y dañar la batería. Por eso, conviene evitar ciertos hábitos y lugares que pueden comprometer la seguridad del dispositivo:
  • No coloques los móviles cargando sobre una superficie textil. La cama, sillas o cojines son fácilmente inflamables, por tanto, es un gran peligro cargar el móvil encima de estos lugares por la facilidad con la que pueden arder.
  • No pongas los dispositivos al sol directo o cerca de algún aparato con calor, como el salpicadero del coche o sobre un radiador. El exceso de calor puede dañar la batería y aumentar el riesgo de sobrecalentamiento, fallos eléctricos o incluso incendios. Las baterías de dispositivos electrónicos son especialmente sensibles a las altas temperaturas.

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