Efemérides de hoy 19 de mayo de 2026: ¿Qué pasó el 19 de mayo?

El 19 de mayo de 1890, nace el líder político vietnamita Ho Chi Minh, en la villa de Hoàng Trù, dentro del territorio antiguamente conocido como Indochina francesa. Hijo de un funcionario confuciano, abandona Vietnam siendo joven y pasa varios años en Francia, Reino Unido y otros países, donde entra en contacto con movimientos socialistas y anticoloniales. En la década de 1920 participa en la fundación del Partido Comunista Francés y más tarde impulsa la organización del movimiento comunista vietnamita.

En 1941 regresa a Vietnam y lidera el Viet Minh, frente independentista que combate la ocupación japonesa y posteriormente el dominio colonial francés. En 1945 proclama la independencia de la República Democrática de Vietnam en Hanoi. Durante la Primera Guerra de Indochina dirige la resistencia contra Francia y, más tarde, su figura se asocia al liderazgo del Vietnam del Norte en el contexto de la guerra contra Estados Unidos, conflicto que continúa tras su muerte en 1969.

Un 19 de mayo, pero de 2022, el rey emérito Juan Carlos I regresa por primera vez a España, tras casi dos años residiendo en Abu Dabi. El viaje se produce después de que la Fiscalía del Tribunal Supremo archive las investigaciones abiertas sobre su patrimonio. El emérito había abandonado España en agosto de 2020 en medio de la repercusión pública de sus finanzas, y comunica su intención de volver de forma puntual, manteniendo su residencia en Emiratos Árabes Unidos.

El viaje, de carácter privado, se trata de una estancia breve, centrada en su desplazamiento a Sanxenxo (Pontevedra), para participar en las tradicionales regatas. Tras 654 días fuera del país, su visita abre un debate institucional y mediático sobre su papel tras la abdicación.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 19 de mayo y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 19 de mayo?

1906.- Inaugurado el túnel del Simplón en los Alpes, que facilita la comunicación entre Italia y Suiza.

1919.- Mueren 5.000 personas por la erupción del volcán Kloet en la isla de Java.

1922.- Convocada por la Sociedad de Naciones, la Conferencia de Génova implementa el patrón cambio oro para el intercambio comercial.

1929.- Inaugurada la Exposición Internacional de Barcelona.

1962.- Marilyn Monroe canta el famoso ‘Happy Birthday’ al presidente estadounidense, John F. Kennedy, en el Madison Square Garden de Nueva York.

1991.- Se celebra un referéndum en Croacia en el que la mayoría se pronuncia a favor de la soberanía y por independizarse de Yugoslavia.

2010.- Los ‘camisas rojas’ incendian la Bolsa de Bangkok y atacan un canal de televisión, en represalia por el asalto de las tropas tailandesas contra su bastión.

2016.- Se estrella con 66 pasajeros a bordo un avión de EgyptAir que cubría la ruta París-El Cairo.

2016.- La Junta de Castilla y León prohíbe matar al Toro de la Vega, espectáculo tradicional de las fiestas de Tordesillas, Valladolid.

2023.- Rusia prohíbe la entrada al expresidente Barack Obama y a otras 500 personas como respuesta a las sanciones de EEUU por la guerra en Ucrania.

2025.- La UE y el Reino Unido celebran un acuerdo para estrechar su relación tras el Brexit.

¿Quién nació el 19 de mayo?

1881.- Mustafa Kemal Atatürk, padre de la independencia de Turquía.

1887.- Gregorio Marañón, médico y ensayista español.

1925.- Malcolm X, dirigente negro estadounidense.

1933.- Antón García Abril, músico español.

1956.- José Ramón Alexanco, futbolista y entrenador español.

1979.- Diego Forlán Corazo, futbolista uruguayo.

¿Quién murió el 19 de mayo?

1895.- José Martí, líder independentista cubano.

1912.- Marcelino Menéndez Pelayo, filósofo, político y escritor español.

1935.- Lawrence de Arabia, militar y escritor inglés.

1955.- Concha Espina, escritora española.

1967.- Carlos Jiménez Díaz, médico español.

1987.- Valentín Paz Andrade, escritor y político español.

¿Qué se celebra el 19 de mayo?

El 19 de mayo se celebra el Día Mundial del Juego Limpio y el Día Mundial del Médico de Familia.

Horóscopo del 19 de mayo

Los nacidos el 19 de mayo pertenecen al signo del zodiaco Tauro.

Santoral del 19 de mayo

Hoy, 19 de mayo, se celebran san Ivo y san Adolfo.