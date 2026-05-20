Efemérides de hoy 20 de mayo de 2026: ¿Qué pasó el 20 de mayo?

El 20 de mayo de 2018, se celebra el primer Día Mundial de las Abejas desde su proclamación, en octubre de 2017, por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Coincide con la fecha de nacimiento del apicultor esloveno Anton Janša, pionero de las técnicas modernas de apicultura, promueve el manejo racional de colmenas, la observación del comportamiento de las abejas y el uso de cajas apícolas organizadas en cuadros móviles.

Este día busca concienciar sobre la importancia de los polinizadores y los riesgos que afrontan por el uso de pesticidas, el cambio climático o la pérdida de hábitat. En España hay miles de explotaciones apícolas repartidas por el territorio, lo que supone una producción anual de, aproximadamente, 30.000 toneladas de miel. El país se sitúa entre los principales productores de miel de la Unión Europea y cuenta con una amplia variedad de mieles según su origen floral, como romero, encina o azahar.

Un 20 de mayo, pero de 2019, Google y las grandes tecnológicas de Estados Unidos cortan sus coberturas a la compañía china Huawei. La decisión se produce tras la inclusión de la multinacional del país asiático en una lista negra comercial del Gobierno estadounidense. Como consecuencia, Huawei pierde acceso a actualizaciones del sistema operativo Android y a servicios como Google Play o Gmail en futuros dispositivos.

La medida afecta a acuerdos con otras compañías tecnológicas y genera incertidumbre en el mercado internacional de smartphones. Huawei mantiene el funcionamiento de los dispositivos ya vendidos, pero acelera el desarrollo de su propio sistema operativo y servicios. Es uno de los conflictos más llamativos de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 20 de mayo y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 20 de mayo?

1873.- Levi Strauss y Jacob Davis obtienen la patente estadounidense sobre el proceso de colocación de remaches en pantalones de trabajo masculinos que dio origen a los vaqueros.

1882.- Austria-Hungría, Alemania e Italia firman el Tratado de la Triple Alianza.

1927.- El Reino Unido reconoce la independencia de Arabia Saudí.

1932.- La norteamericana Amelia Earhart se convierte en la primera mujer en realizar un vuelo trasatlántico en solitario desde Canadá a Irlanda.

1983.- Constituidas en Zaragoza las Cortes de Aragón, tres siglos después de ser abolidas.

1989.- Primera sentencia del caso Colza. La Audiencia Nacional condena en un primer juicio a trece aceiteros.

1992.- El Barcelona gana por primera vez la Copa de Europa de fútbol, al vencer por 1-0 al Sampdoria de Génova, en el estadio de Wembley (Reino Unido).

2009.- Se estrella un avión militar en la isla de Java y fallecen 101 personas de las 109 que iban a bordo.

2016.- México concede a Estados Unidos la extradición del narcotraficante Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán, para ser juzgado.

2022.- EE UU saca a ETA de su lista de organizaciones terroristas.

2025.- El Parlamento húngaro ratifica la salida del país de la Corte Penal Internacional.

¿Quién nació el 20 de mayo?

1799.- Honoré de Balzac, novelista francés.

1806.- John Stuart Mill, economista inglés

1908.- James Stewart, actor estadounidense.

1946.- Cherilyn Sarkisian ‘Cher’, actriz y cantante estadounidense.

1981.- Iker Casillas, futbolista español.

1985.- Christopher Frome, ciclista británico.

¿Quién murió el 20 de mayo?

1834.- Marqués de Lafayette, militar y político francés.

1841.- José María Blanco ‘White’, poeta español.

2012.- Robin Gibb, cantante y compositor del grupo Bee Gees.

2013.- Ray Manzarek, cofundador y teclista de The Doors.

2019.- Niki Lauda, piloto austriaco de automovilismo.

2021.- Francisco Brines, poeta español.

¿Qué se celebra el 20 de mayo?

El 20 de mayo se celebra el Día Mundial de las Abejas y el Día Mundial de la Metrología.

Horóscopo del 20 de mayo

Los nacidos el 20 de mayo pertenecen al signo del zodiaco Tauro.

Santoral del 20 de mayo

Hoy, 20 de mayo, se celebran san Bernardino y santa Áurea.