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Detenida por matar a una familiar de unos 70 años en un domicilio de Palma

Ha sido un familiar tanto de la víctima como de la sospechosa quien ha dado la voz de alarma a las fuerzas de seguridad.

Agentes de la Polic&iacute;a Nacional en Valencia

Agentes de la Policía Nacional en ValenciaEuropa Press

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Iman Benataya
Publicado:

La Policía Nacional ha detenido a una mujer de 36 años acusada de haber matado este lunes en un domicilio del barrio de Pere Garau de Palma a otra mujer de 73 años. Los hechos, según han informado fuentes próximas al caso, han sucedido entre las 16:30 y las 17:00 horas de este lunes en una vivienda ubicada en el número 17 de la calle Benito Pons i Fàbregues. El cadáver ha sido encontrado con signos de violencia y, al parecer, la presunta autora de los hechos mantenía con la víctima una relación cercana.

Ha sido un familiar tanto de la víctima como de la sospechosa quien ha alertado a los cuerpos y fuerzas de seguridad al encontrarse el cuerpo sin vida en la casa.

Los primeros en llegar al lugar han sido varias patrullas de la Policía Local de Palma, que han detenido a la sospechosa, una mujer de unos 36 años, cuando trataba de huir del lugar, cerca del portal del edificio. La Policía Nacional la ha arrestado como supuesta autora de un delito de homicidio y tiene previsto tomarle declaración próximamente.

Los agentes del Grupo de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Baleares han asumido la investigación y continúan recabando vestigios en la zona.

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