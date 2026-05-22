Nuevo caso de hantavirus en el crucero MV Hondius: ya son 12 contagios y más de 600 posibles contactos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó este viernes un nuevo caso de hantavirus relacionado con el crucero MV Hondius. Se trata de un miembro de la tripulación que desembarcó en Tenerife antes de ser repatriado a Países Bajos y que posteriormente dio positivo, elevando a 12 el número total de contagios vinculados al brote detectado en el buque.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, explicó que el afectado permanece aislado desde su traslado y subrayó que no se han registrado nuevas muertes desde el pasado 2 de mayo, fecha en la que se notificó oficialmente el brote. La cifra de fallecidos continúa en tres.

La organización sanitaria mantiene además el seguimiento de más de 600 posibles contactos repartidos en una treintena de países, aunque todavía queda un pequeño grupo de contactos considerados de alto riesgo por localizar. La OMS ha vuelto a pedir a los países implicados que extremen la vigilancia sobre todos los pasajeros y tripulantes durante el periodo de cuarentena.

Tedros agradeció nuevamente la colaboración internacional en la gestión de la crisis sanitaria y destacó la cooperación de países como España, Argentina, Cabo Verde, Chile, Países Bajos, Sudáfrica y Reino Unido en la investigación epidemiológica.

En España, los 13 pasajeros españoles vinculados al crucero continúan ingresados en el Hospital Gómez Ulla de Madrid. Todos ellos han vuelto a dar negativo en las pruebas PCR realizadas en los últimos días, salvo un único paciente contagiado que permanece en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel y evoluciona favorablemente.

La compañía Oceanwide Expeditions, propietaria del MV Hondius, anunció que el barco retomará su actividad el próximo 13 de junio tras completar un proceso integral de limpieza y desinfección supervisado por especialistas y por las autoridades sanitarias neerlandesas junto a la OMS. Para ello han sido cancelados dos viajes programados previamente.

Mientras tanto, en Argentina continúa la investigación para determinar el posible origen del brote. Un equipo de científicos ha iniciado trabajos de vigilancia ambiental en Ushuaia, ciudad desde la que zarpó el crucero el pasado 1 de abril. Los expertos están llevando a cabo capturas y análisis de roedores silvestres asociados a la transmisión del hantavirus en el sur del país.

El desembarco del cadáver de la pasajera alemana

El pasado 19 de mayo, el MV Hondius atracó en el puerto de Róterdam con 27 personas a bordo: 25 tripulantes y dos sanitarios. Durante esa operación también fue desembarcado el cadáver de una pasajera alemana fallecida por hantavirus y que permanecía en el barco desde el 2 de mayo.

Las autoridades esperaron a la noche para realizar el traslado del cuerpo de la tercera víctima mortal del brote. El operativo se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad sanitaria mientras continuaban las labores de control epidemiológico sobre el resto de ocupantes del crucero.

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