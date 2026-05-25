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Noticias de hoy, lunes 25 de mayo de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, lunes 25 de mayo de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

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Noticias de hoy, lunes 25 de mayo de 2026 | Antena 3 Noticias

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Gran expectación a la espera de que se conozca el sumario completo del caso Zapatero que podría ocurrir en las próximas horas.

El informe de la UDEF

Los nuevos informes de la UDEF señalan que Zapatero habría cobrado mordidas a cambio de gestionar el rescate 'Plus Ultra'. "Exitosa gestión". Este es el único mensaje que se puede atribuir al expresidente, destinado para el "lugarteniente" del 'caso Plus Ultra'. Los jefes de la aerolínea celebraron la exitosa gestión por todo lo alto: con ostras y champán.

El PNV sube el tono

El PNV eleva el tono. Creen que la situación judicial ha llegado a un extremo insostenible y ve "irresponsable" que Sánchez siga más allá de 2026 por una "agenda descontrolada y judicializada".

Comparecen las víctimas de Adamuz

Las víctimas de Adamuz comparecen hoy. Lo hacen en la comisión de investigación del Senado. Califican esta comparecencia de "importante avance" para que no se les olvide, se esclarezcan los hechos y se asuman responsabilidades. Serán representadas por el presidente de la Asociación, Mario Samper.

Optimismo en la Casa Blanca

Optimismo de la Casa Blanca que se refleja ya en el precio del petróleo. Ha caído hasta los 95 dólares. Hacía mucho que no estaba tan bajo. Estaríamos ante un principio de acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Se contempla un alto al fuego de 60 días, la renuncia de Irán a su programa nuclear y la apertura del estrecho de Ormuz.

Una tenista ucraniana llora por los bombardeos en su ciudad

Kostyuk rompió a llorar en Roland Garros: "Esta mañana un misil cayó a 100 metros de mi casa"

Marta Kostyuk en Roland Garros

La tenista ucraniana Marta Kostyuk llorando tras ganar en Roland Garros. Jugó sabiendo que sus padres acababan de sufrir el peor bombardeo de Rusia contra civiles: casi 100 misiles y 600 drones. La jugadora ha llegado a mostrar fotos del desastre y de la casa de su familia que estaba a 100 metros del impacto.

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Un incendio en un céntrico hotel de Málaga obliga a desalojar a un centenar de personas

El fuego sigue activo en algunos puntos del interior y se analiza la seguridad de las estructuras afectadas.

Salto de la reja
Romería del Rocío

Los almonteños saltan la reja a las 3:02 de la madrugada dando comienzo a la procesión de la Virgen del Rocío

Con el salto de la reja y la procesión se pone fin a la romería de El Rocío.

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