Comprueba aquí los cortes de tráfico y las afectaciones con motivo de la "Visita del Papa León XIV a Madrid 2026"

Madrid se prepara para acoger la próxima semana la histórica visita del Papa León XIV. La visita del Pontífice, que tendrá lugar del 6 al 9 de junio, se realiza en el Marco de su Viaje Apostólico a España, y contará con 2 eventos multitudinarios en la Plaza de Lima y en la Plaza de Cibeles. En estos emplazamientos se espera que se congreguen alrededor de 1.800.000 personas en total, lo que implicará, tanto durante las fechas como los días previos, inevitables repercusiones en la movilidad peatonal y motorizada en el entorno del lugar en el que se celebrarán los citados actos.

Por parte del Ayuntamiento de Madrid se ha diseñado un dispositivo sin precedentes para la "Visita del Papa León XIV", en el que además se contará con el despliegue de un dispositivo especial reforzado de Policía Municipal y Agentes de Movilidad que velará por satisfacer las necesidades en materia de movilidad y seguridad durante los preparativos y la celebración de los eventos y que se irá adaptando a las necesidades que puedan surgir.

Repercusiones en el tráfico

Las ocupaciones derivadas del montaje de los elementos necesarios para la celebración de la Vigilia de Oración del día 6 de junio en la Plaza de Lima y de la Santa Misa y Procesión del día 7 de junio en la Plaza de Cibeles comenzaron el pasado 21 de mayo de 2026. Sin embargo, con el objetivo de minimizar las afectaciones a la movilidad, los primeros trabajos se han programado en horario nocturno.

Se ha comenzado con ocupaciones puntuales de carriles de circulación para labores de descarga y acopios de materiales en acera en diferentes puntos de las zonas afectadas, como es el caso de la Plaza de Cánovas del Castillo, Plaza de Cibeles, Plaza de la Independencia, calle Alcalá (entre la última plaza citada y Gran Vía), Paseo de Recoletos, Paseo del Prado, Paseo de la Castellana o Plaza de Lima.

No obstante, para la instalación de torres de vídeo y sonido, en el Paseo de la Castellana desde la Plaza de San Juan de la Cruz hasta Raimundo Fernández Villaverde, desde el día 21 de mayo por la noche se ocuparon los carriles izquierdos sentido norte y sur junto a la mediana, permaneciendo el acceso al transfer para la entrada y salida de los Nuevos Ministerios habilitado, y el 23 de mayo por la noche se ocupó de forma permanente el carril derecho sentido norte del Paseo de Recoletos.

A partir del 25 de mayo por la noche, y debido a trabajos relacionados con el montaje de las torres de iluminación, vídeo, audio, aseos y escenarios, las ocupaciones de calzada serán más intensas en el entorno de la Plaza de Lima y en la Plaza de Cibeles.

En concreto, en la Plaza de Lima se cerrarán al tráfico la calzada central en ambos sentidos, y únicamente se permitirá la circulación en los carriles que rodean la citada Plaza. Debido a la limitación de capacidad de la zona, los anillos de la plaza solo permitirán la circulación Norte-Sur, Sur-Norte y giros a la derecha desde las calles General Perón y Concha Espina. No se permitirán los movimientos desde General Perón para tomar el Paseo de la Castellana sentido norte ni desde Concha Espina para tomar el Paseo de la Castellana sentido Sur. Tampoco se permitirán los cruces de la Plaza desde General Perón a Concha Espina y viceversa.

Por su parte, en la Plaza de Cibeles se verá afectada parte del carril bus a la altura del Paseo del Prado y los carriles correspondientes a las paradas de los autobuses nocturnos en esa zona.

Repercusiones en los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT)

Con motivo de los trabajos de montaje en el entorno de la Plaza de Lima, desde la medianoche del 26 de mayo, las líneas de autobuses de la EMT 14, 43, 120 y 150 sufrirán retenciones y modificaciones en sus itinerarios habituales.

La parada 41, localizada a la altura del Paseo de la Castellana, número 93 (entorno de la Plaza de Lima) será suprimida provisionalmente desde el inicio del servicio del 27 de mayo, afectando a las líneas de autobuses 14, 27, 40, 126, 147, 150, N22, N24 y SE10.

Por su parte, en el entorno de la Plaza de Cibeles, desde la medianoche del 26 de mayo, las líneas de la EMT 1, 2, 9, 10, 15, 20, 34, 51, 52, 74, 146, N5, N6, N7, N12, N15, N20 y N21 sufrirán retenciones y modificaciones en sus itinerarios habituales.

La parada 70, localizada en la Plaza de Cibeles, a la altura del Paseo del Prado será suprimida provisionalmente desde el inicio del servicio del 26 de mayo, afectando a las líneas de autobuses 1, 2, 9, 15, 20, 51, 52, 74 y 146.

Refuerzos de taxi

Adenás se autorizará un refuerzo del servicio del taxi los días 6 y 7 de junio permitiendo que puedan prestar servicio todas las licencias de taxi, incluyendo aquellas que debían librar. Paralelamente, se está valorando con las asociaciones del sector del taxi la posibilidad de extender el refuerzo al día 5 de junio por la tarde ante el previsible aumento de demanda como consecuencia de la llegada de los asistentes a las celebraciones.

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