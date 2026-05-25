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El vídeo del momento en el que un hombre recibe una puñalada en la calle Xile en Badalona

En el vídeo se ve cómo un hombre recibe una puñalada en la calle en Badalona. Advertimos de la dureza de las imágenes.

El vídeo del momento en el que un hombre recibe una puñalada en la calle Xile en Badalona

El vídeo del momento en el que un hombre recibe una puñalada en la calle Xile en Badalona

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Miriam Vázquez
Publicado:

Los Mossos d'Esquadra han confirmado que esta madrugada, alrededor de las 00:45 h se produjo una pelea en la calle Xile, en el barrio de Artigues, Badalona, que acabó con un herido por arma blanca.

Hasta la zona se trasladó el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que atendió a la víctima, que, posteriormente fue trasladada al hospital. Por el momento, se desconocen las causas de la pelea aunque hay una investigación abierta.

En el vídeo de esta noticia se ve el momento en el que un hombre recibe una puñalada. Advertimos de la dureza de las imágenes. Según la información facilitada a BCNLegends por testigos presentes en la zona, el conflicto habría comenzado previamente en un bar cercano.

Hasta el momento no ha trascendido que se haya realizado ninguna detención. Aunque según publica Metrópoli la Policía habría identificado ya a varios implicados.

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