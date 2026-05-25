Tres semanas de huelga indefinida de los profesores en Valencia: “Queremos obtener mejoras para trabajar en condiciones”

Multitudinarias manifestaciones han recorrido las calles de Valencia, Castellón, Elche y Alicante en las últimas semanas. También ha habido concentraciones de profesores o columnas de docentes camino de la Conselleria como parte de las protestas que protagonizan estos días los docentes de la Comunidad Valenciana. Una marea verde que lleva reivindicando mejoras laborales y salariales para todo el colectivo de la educación pública y, que este lunes, de nuevo, pide ser escuchado por la Administración.

Los sindicatos han presentado una propuesta unitaria en la Conselleria valenciana de Educación. Xelo Valls, de CC.OO, explica: “El documento que les hacemos llegar es un acuerdo marco con puntos a desarrollar. Nosotros hemos hecho los deberes, tenemos que seguir avanzando y reabrir la negociación”.

Marc Candela del sindicato STEPV añade: “El 65% de las medidas propuestas son asumibles. Esperamos una contraoferta, hoy somos más optimistas”.

Por su parte, Daniel McEvoy, secretario Autonómico de Educación, ha comentado varios aspectos de la negociación en rueda de prensa: “Todos queremos una mejora para la comunidad educativa. Puede que haya un acuerdo en breve. La negociación tiene que ser ágil, lo de estar diez horas no es operativo. Falta afinar detalles. Queremos la mejora, pero las dos partes tenemos que llegar a un acuerdo. Respecto a las dimisiones de los directores no me consta que sean efectivas, de momento no se han registrado, luego veremos cómo actuar".

La evaluación de segundo de bachiller se ha hecho con normalidad gracias a la profesionalidad de los docentes. Los alumnos no han estado desatendidos en ningún momento. La ratio la queremos bajar, por supuesto, pero no puede ser tan pronto como se pide. El valenciano tiene el máximo apoyo”.

Exigen menos burocracia y ratios más bajas en las aulas.

A las 16:00 horas hay convocada una nueva reunión para intentar acercar posturas. Pilar del I.E.S Abastos de Valencia lleva 30 años en la enseñanza y dice: “No podemos más, hay que bajar las ratios para poder funcionar, tenemos en clase más de 30 alumnos, además, necesitamos aulas climatizadas, pasamos o mucho calor o mucho frío”.

Jon Rodogina del I.E.S La Serranía de Villar del Arzobispo representa a una asamblea de docentes de la comarca de los Serranos, de la escuela rural. “No se trata solo de recuperar el poder adquisitivo, queremos menos burocracia, menos informes que no van a ningún lado para dedicar tiempo a los alumnos. Exigimos más inclusión en las aulas. Nos tenemos que igualar al resto del Estado que sí tienen esas mejoras”, apunta.

Andrea Ferri, que es profesora de latín y tutora, dice: “No podemos desconectar, vivimos con estrés continuo, tenemos mucha burocracia, alargamos horario y eso repercute sobre la salud mental”.

Paula Peris imparte castellano en el instituto Clot del Moro de Sagunto: “No salimos a la calle por nosotros, lo hacemos por toda la comunidad educativa, por nuestros alumnos, tenemos mucha presión y necesitamos que nos apoyen y entiendan”.

Durante todo el día los profesores llenan la avenida de Campanar de Valencia pidiendo un día más la dimisión de la consellera, y lo hacen, con gritos, pancartas, silbatos, música, muchos incluso están instalados con sillas y sombrillas a la puerta de Conselleria apoyando a los representantes de los sindicatos y a la espera del resultado de esta nueva negociación que esperan sea favorable.

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